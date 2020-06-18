Twitter'da 'sesli tweet' dönemi

Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Twitter, hem etkisini hem de kullanıcı sayısını her geçen gün daha da artırıyor. Bununla birlikte yeni özellikleri de kullanıcıların beğenisine sunuyor. Twitter'da artık kullanıcılar tweetlerini sesli olarak da atabilecek.

Sputnik'in haberine göre; Twitter’da devreye alınan sesli tweet özelliği şimdilik sadece İOS kullanıcılarına sunuldu. Twitter’ın sesli tweet özelliği 140 saniye ile sınırlı olacak. Sesli tweet özelliğinin kısa süre içerisinde Android ve diğer işletim sistemlerinin kullanımına açılacak.

Sesli tweet nasıl atılır?

Twitter’de sesli tweet atmak isteyen kullanıcılar yazdıkları mesajlara ses kaydı ekleyerek paylaşabilecek. Ses kaydı için ise tweet atma ekranına tıkladıktan sonra ses ikonuna dokunmak yeterli olacak. Sonrasında kullanıcılar ses kaydetme ekranı üzerinden 140 saniyeye kadar ses kaydedebilecek.