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Teknoloji

Twitter'dan bir kısıtlama daha: Artık sadece onaylı hesaplar kullanabilecek

Twitter, daha hızlı içerik takibi sağlayan TweetDeck'i, yalnızca onaylı hesapların kullanabileceğini açıkladı. Yani Twitter hesaplarının yönetimi için kullanılan kontrol paneli Tweetdeck için parayla mavi tik satın almak gerekecek.

09:56 . 4/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Tweetdeck sayesinde birden fazla Twitter hesabı aynı anda kullanılabiliyor, farklı akışlar tek bir ekranda görüntülenebiliyor. Kontrol paneli, firmalar ve medya şirketleri tarafından sıkça kullanılıyor.

Twitter, TweetDeck'in yeni ve geliştirilmiş versiyonunu duyurdu. Tüm kullanıcıların yeni versiyona girebileceği açıklandı. Ancak 30 gün içerisinde TweetDeck'e yalnızca onaylı hesapların girebileceği belirtildi.

Daha çok işletmeler ve haber kuruluşları tarafından kullanılan TweetDeck'in, Twitter gelirlerinde artışa neden olabileceğine yönelik yorumlar yapıldı.

  • Diğer yandan Facebook, Instagram ve Whatsapp'ın çatı kuruluşu META, Twitter'a rakip oluyor. Threads isimli uygulama, Amerika Birleşik Devletleri'nde perşembe kullanıma sunulacak.




#Twitter
#tweetdeck
#elon musk
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