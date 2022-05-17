Twitter'ın bot hesap polemiği büyüyor: 'Elon Musk'ın 92 milyon takipçisinin 64 milyonu sahte'

ABD'li girişimci Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamış, ancak 'gerçek - bot hesap sayısı' nedeniyle satın alımın askıya alındığını duyurmuştu.

"BOT SAYISI AÇIKLANANDAN DÖRT KAT FAZLA"

Webtekno'da yer alan habere göre yapılan bağımsız bir araştırma, Twitter'ın açıkladığı bot hesap sayısının açıklanandan dört kat daha fazla olduğunu işaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından paylaşım yapan Musk, Twitter’ın sahte/spam/bot hesapların %5’inden daha azını oluşturduğu açıklamasına güvenmediğini belirtmişti.

Musk, Twitter bot/spam hesaplar hakkındaki hesaplamasını destekleyen detaylar sunana kadar satın alım işleminin askıya alındığını açıklamış ve sonrasında kendi ekibiyle Twitter’daki bot hesapların oranını tespit edeceğini paylaşarak herkesi bu sürece davet etmişti. Elon Musk’ın davetinin ardından bugün, bu konuda büyük sonuç elde eden bir rapor paylaşıldı.

MUSK'IN 92 MİLYON TAKİPÇİSİNİN 64 MİLYONU BOT OLABİLİR

Soldan sağa Followerwonk veri seti, SparkToro sahte hesap aracı, Twitter'ın takipçi sayısı (aktif), Elon Musk'ın takipçi sayısı (aktif) ve Elon Musk'ın hem aktif hem inaktif takipçi sayısı ile yapılan çalışmalar.

SparkToro ve Followerwonk tarafından ortak yapılan bir çalışma, son 90 gün içinde aktif olan 44.058 adet herkese açık Twitter hesabını ele aldı ve bot hesap ile gerçek hesap arasındaki oranı ortaya koydu. Bilgisayar tarafından otomatik ve rastgele seçilen hesapların %19,42’si sahte/bot hesap çıktı.

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SparkToro’nun rastgele seçilen 44 bin 58 hesaptan oluşan veri setinin yanı sıra Twitter’ın ve Elon Musk’ın takipçileri de incelendi. Çalışma sonucunda Twitter’ın her 100 takipçisinin 16’sı sahte olurken, Elon Musk’ın hesabını takip eden 26,8 milyon hesabın %23,42’sinin sahte olabileceği ortaya kondu. Bu sayılar sadece son 90 günde aktif olan hesaplardan oluşurken, bu sınır kaldırılınca Elon Musk’ın takipçilerinin %70,23’ünün sahte olabileceğini ortaya kondu.

TWITTER %5 DEMİŞTİ

Twitter, 2021’in son çeyreğine ilişkin paylaştığı raporunda Twitter’daki toplam bot/sahte hesapların sayısının, toplam Twitter kullanıcılarının %5’ini oluşturduğunu açıklamıştı.

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"PAZARLIK STRATEJİSİ OLABİLİR"

Öte yandan birçok analist, Musk'ın bu tarz bir sebepten askıya alma kararının bir pazarlık stratejisi olabileceğini ifade etti. Cuma günü yapılan bu açıklamanın ardından Twitter hisseleri yüzde 10 civarı düşüşle 40,72 dolardan kapamıştı.

230 milyar dolardan fazla servetiyle dünyanın en zengin insanı unvanını elinde bulunduran iş adamı Elon Musk, sosyal medya üzerinden anlaşmanın askıya alındığını ifade eden paylaşımında şunları söylemişti:

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“Twitter anlaşması, spam/sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların %5’inden daha azını oluşturduğu hesaplamasını destekleyen detaylar gelene kadar geçici olarak askıya alındı.”

"ELON MUSK TAKTİK UYGULUYOR"

Ünlü finans şirketi Bernstein’de bir analist olan Ton Sacconaghi de yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: “Bu, muhtemelen Elon Musk’ın kullandığı bir taktik. Piyasa çok düştü. Bu hareketi muhtemelen bir pazarlık stratejisi olarak kullanıyor.” Ayrıca diğer analistler, Musk’ın hisse başına 54,20 dolarlık teklifi konusunda artık isteksiz olabileceğini, bu yüzden de daha iyi bir fiyat için Twitter ile pazarlık yapabileceğini ifade ediyor.

Buna ek olarak anlaşmanın iptali durumunda iptal eden tarafın diğer tarafa 1 milyar dolar ücret ödemesi gerekecek. Ayrıca CNBC, Musk eğer fazla ödeme yaptığını düşündüğü gerekçesiyle anlaşmadan ayrılırsa Twitter’ın ünlü iş insanına milyarlarca dolarlık tazminat davası açabileceğini aktarıyor.

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