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Teknoloji

Twitter'ın piyasa değeri üçte birine düştü

Finansal hizmet şirketi olarak görev yapmakta olan Fidelity isimli kuruluş tarafından yapılan bir tahmine göre, Twitter'ın piyasa değeri Elon Musk ve yatırımcı grubunun geçen yıl satın almak amacıyla ödediği miktarın sadece üçte birine düştü. Twitter'ın sahibi Elon Musk ise 250 milyar dolarlık bir piyasa değeri tahmininde bulunmuştu.

09:59 . 1/06/2023 Perşembe
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Musk, "250 milyar doların üzerinde bir değerlemeye giden net ama zor bir yol görüyorum" şeklinde bir tahminde bulunmuştu.

Musk, "250 milyar doların üzerinde bir değerlemeye giden net ama zor bir yol görüyorum" şeklinde bir tahminde bulunmuştu.

Musk ve ortak yatırımcıları, geçen yıl Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı. Musk bu fiyatın aşırı olduğunu kabul etti. Bunun yaklaşık 25 milyar doları Musk'tan geldi ve ona şirkette tahmini yüzde 79 hisse verdi.


Fidelity, Musk'ın Twitter'ı 33,5 milyar dolarlık bir öz sermayeden oluşan bir anlaşmada devralmasına yardımcı olan yatırım grubunun bir parçasıydı ve geri kalanı, anlaşma Ekim ayında kapandıktan sonra onu özel bir şirkete dönüştürmek için borçla finanse edildi.


15 milyar dolar değerinde


Fidelity Blue Chip Growth Fund'dan Nisan ayı için sunulan bir mali açıklama, şirketin Twitter'daki hissesini azalttığını ve sosyal medya platformunun şu anda yaklaşık 15 milyar dolar değerinde olduğunu tahmin ettiğini gösterdi. Fidelity daha önce Twitter'daki hissesinin değerini Kasım 2022'de yüzde 56, Aralık'ta yüzde 9,6 ve ardından en son indirimden önce Şubat'ta yüzde 7,9 oranında düşürdü.


Musk, Twitter'ı devraldığından beri şirketin iş gücünde önemli kesintiler yaptı ve anlaşma tamamlandıktan kısa bir süre sonra şirketin 7 bin 500 kişilik iş gücünün yaklaşık yarısının etkileneceğini duyurdu. The Wall Street Journal'a göre Mart ayında Musk, Twitter çalışanlarına şirkete yaklaşık 20 milyar dolar değerinde, yani satın alma fiyatının yarısından daha az değerde hisse senedi opsiyon hibeleri teklif etti.


O sırada Musk, çalışanlarına gönderdiği bir e-postada, "250 milyar doların üzerinde bir değerlemeye giden net ama zor bir yol görüyorum" diye yazmıştı.



#Twitter
#Elon Musk
#piyasa değeri
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