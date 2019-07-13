Teknoloji Ukraynaya örnek oldu
MOBİL

Ukrayna’ya örnek oldu

Ukrayna Merkez Bankası heyeti Turkcell’in güvenlik alanında geliştirdiği teknolojileri yerinde tecrübe edip incelemek için İstanbul’a geldi. Turkcell’in Maltepe’deki Siber Güvenlik Operasyon Merkezi’ni ziyaret eden heyet, yetkililerle bilgi alışverişinde bulundu. Turkcell, Ukrayna’da lifecell ile 4.5G’yi hayata geçiren ilk operatör olmuştu.

Melih Bayram Dede Yeni Şafak
Turkcell Siber Güvenlik Operasyon Merkezi
Turkcell Siber Güvenlik Operasyon Merkezi

Siber güvenlik alanında geliştirdiği çözüm ve uygulamalar ile kurumlara da hizmet veren Turkcell’in bu alandaki çalışmaları yurt dışında da ilgi görüyor. Bunun son örneği ise Ukrayna Merkez Bankası oldu. Türkiye’yi ziyarete gelen Ukrayna Merkez Bankası Güvenlik Heyeti, Turkcell’in Maltepe’deki Siber Güvenlik Operasyon Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

UKRAYNA MERKEZ BANKASI GÜVENLİK MÜDÜRÜ HEYETTE

Ukrayna Merkez Bankası Güvenlik Müdürü Oleksandr Skomarovskiy, Güvenlik Müdür Yardımcısı ve Bilgi Güvenliği Müdürü Anton Kudin ile Ödeme Sistemleri Bilgi Güvenliği Teknolojileri Müdürü Serhiy Ivanyshyn’in aralarında bulunduğu heyet Turkcell yetkililerinden bilgi aldı.

BİR ÇOK ÜLKEYE SİBER SAVUNMA DESTEĞİ

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Turkcell Teknoloji Yönetimi ve Güvenlik Direktörü Feridun Aktaş “Siber Güvenlik ve Operasyon Merkezlerimiz gerek altyapısı gerekse sunduğu çözümler ile yurtiçi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Bunun en son örneği ise Ukrayna Merkez Bankası’nın ziyareti oldu. Özel uzman ekipler ile 7/24 esasına göre çalışan merkezlerimiz şirketlerin ve kurumların yaşayacağı siber saldırılara karşı izleme yaparak, olası siber ataklar öncesinde gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyor. Aynı zamanda Ukrayna, Belarus ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki iştiraklerimize hizmet verdiğimiz bu merkezlerimiz ile özel şirketlerin yanı sıra kamu kurumlarına da destek veriyoruz” dedi.

LIFECELL 4.5G İLE TANIŞTIRDI

Heyet, Turkcell Siber Güvenlik Operasyon Merkezi gezilerinin ardından, önde gelen dokuz bankanın ortaklığıyla kurulmuş olan Kredi Kayıt Bürosu’nun (KKB) ilgili bölümlerini ziyaret etti. Türkiye’de başarısı kanıtlanmış dijital ürün ve servislerini dünyayla paylaşan Turkcell, Ukrayna’da ayrıca lifecell ile 4.5G’yi hayata geçiren ilk operatör olmuştu. Finansman ve ödeme hizmetleri anlamında da Ukrayna’da hem lifecell abonelerinin hem de diğer operatörlerin yerel iş yerlerinden e-para ile hizmet alabilmesini sağlayan Paycell, LLC ile de 2017 yılından beri Ukrayna pazarında.

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