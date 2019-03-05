Teknoloji Ulefone Power 3L tanıtıldı
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​Ulefone Power 3L tanıtıldı: İşte bütçe dostu cihazın özellikleri ve fiyatı!

Ulefone Power 3L tanıtıldı

Çinli akıllı telefon üreticilerinden biri olan Ulefone, düşük bütçeli telefonu Power 3L modelinin tanıtımını yaptı. Dev bataryası ile dikkatleri üzerine toplamayı başaran telefonun fiyatı ile rakiplerine karşı büyük üstünlük sağlaması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çinlü üreticinin bütçe dostu telefonu ​Ulefone Power 3L
Çinlü üreticinin bütçe dostu telefonu ​Ulefone Power 3L

Çinli akıllı telefon üreticilerinden biri olan Ulefone, düşük bütçeli telefonu Power 3L modelinin tanıtımını yaptı. Tam bir fiyat performas telefonu olarak orya çıkan Power 3L, devasa bataryası ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Ulefone Power 3L özellikleri ve fiyatı!

En başta segmentine göre oldukça şık bir tasarıma sahip olan cihaz, HD+ ekran HD+ ekran ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. 6.350 mAh’lık bir bataryadan güç alan Power 3L, kullanıcılarına resmen 2-3 günlük bir kullanım imkanı sağlıyor.

İşte Ulefone Power 3L’nin teknik özellikleri;

  • - MediaTek MT6739 işlemci
  • - 2GB RAM, 16GB depolama
  • - 6 inç HD+ ekran
  • - 13MP + 5MP çift arka kamera
  • - 5MP ön kamera
  • - Android 8.1 Oreo işletim sistemi
  • - 6.350mAh batarya

Segmentindeki rakiplerine göre düşük bütçeli bir fiyat ile kullanıcılarının karşısına çıkmasına beklenen cihaz, 100 dolarlık bir fiyata sahip olacak.

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