Ulefone Power 3L tanıtıldı

Çinli akıllı telefon üreticilerinden biri olan Ulefone, düşük bütçeli telefonu Power 3L modelinin tanıtımını yaptı. Tam bir fiyat performas telefonu olarak orya çıkan Power 3L, devasa bataryası ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Ulefone Power 3L özellikleri ve fiyatı!

En başta segmentine göre oldukça şık bir tasarıma sahip olan cihaz, HD+ ekran HD+ ekran ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. 6.350 mAh’lık bir bataryadan güç alan Power 3L, kullanıcılarına resmen 2-3 günlük bir kullanım imkanı sağlıyor.

İşte Ulefone Power 3L’nin teknik özellikleri;

- MediaTek MT6739 işlemci

- 2GB RAM, 16GB depolama

- 6 inç HD+ ekran

- 13MP + 5MP çift arka kamera

- 5MP ön kamera

- Android 8.1 Oreo işletim sistemi

- 6.350mAh batarya

Segmentindeki rakiplerine göre düşük bütçeli bir fiyat ile kullanıcılarının karşısına çıkmasına beklenen cihaz, 100 dolarlık bir fiyata sahip olacak.