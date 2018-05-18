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TeknolojiÜnlü banka kendi kripto parasını yaptı
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Goldman Sachs, Circle USD Coin adını verdiği kripto parasını piyasaya sundu.

Ünlü banka kendi kripto parasını yaptı

Microsoft, Google ve Facebook gibi teknoloji devleri kripto para reklamlarını yasaklarken, finans dünyasının devlerinden Goldman Sachs, Circle ismini verdiği kendi kripto parasını başlattı

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Circle, diğer kripto paralar gibi istikrarsız olmaması için Amerikan dolarına endeksli olarak geliştirdi.
Circle, diğer kripto paralar gibi istikrarsız olmaması için Amerikan dolarına endeksli olarak geliştirdi.

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, Circle USD Coin adını verdiği kripto parasını piyasaya sundu. Circle, dev bir finans kuruluşu tarafından geliştirilen ilk kripto para olma özelliğini taşıyor.

Habertürk'ün haberine göre Circle, diğer kripto paralar gibi istikrarsız olmaması için Amerikan dolarına endeksli olarak geliştirdi. Yatırımcıların her bir Circle karşılığında bir dolara sahip olmaları gerekiyor. Kısacası Circle, Amerikan dolarının blok zinciri teknolojisiyle çalışan bir hali.

Goldman Sachs, ABD dolarına endeksli ve istikrarlı bir kripto paranın, blok zinciri teknolojisinin ödeme, yatırım ve satın alma işlemlerinde daha fazla kullanılmaya başlamasına hizmet edeceğine dikkat çekti.

Godman Sachs bünyesinde faaliyet gösteren Circle ayrıca dünyanın en büyük kripto para madencilerinden Bitmain’in başını çektiği yatırım turundan 110 milyon dolar topladığını duyurdu.

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