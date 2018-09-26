Uyuşturucu ile mücadelede 'UYUMA' dönemi

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucuyla mücadelede yeni bir projeyi hayat geçiriyor. Yüzde 100 yerli imkanlarla oluşturulan akıllı telefon uygulaması “Uyuma” ile de vatandaşlar sokakta tanık oldukları uyuşturucu suçlarını doğrudan polise bildirebilecek. Programa, vatandaşlık kimlik numarası ile girilecek. Vatandaşlar, bulunduğu yerin bilgisini yazıp butona bastığında narkotik birimlerine mesaj gelecek. Bu konuma en yakın polis ekibi yönlendirilecek. İhbarcının kimliği gizli tutulacak.

İçişleri Bakanlığınca Anadolu Restoran’da düzenlenen Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulama (UYUMA) Projesi’nin tanıtım toplantısına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, uyuşturucu ile mücadele eden birçok derneğin üyeleri katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “2018 yılbaşından 25 Eylül’e kadar 15 bin 262 uyuşturucudan tutuklama gerçekleştirdik. Bunun 13 bin 229’si sokak satıcısıdır” dedi.

Soylu, özellikle uyuşturucu şüphesi uyandıran bir şey görüldüğünde veya duyulduğunda hiç zaman geçirmeden bunu güvenlik birimlerine bildirmek durumunda olunduğunu vurguladı. Birçok uyuşturucu operasyonları yaptıklarını belirten Bakan Soylu, okulların açıldığını, bir taraftan trafikle mücadele ettiklerini, bir taraftan da okulların güvenliğiyle mücadele ettiklerini söyledi. 24 saat alarm halinde olduklarını ifade eden Soylu, “Özellikle evlatlarınızı okula gönderdiğinizde devletimizin bütün güvenlik birimlerinin alarm halinde olduğunu, eve dönene kadar çocuklarımızın ’Güvenli okul, güvenli gelecek’ kapsamında eğitimlerini idame ettirme konusunda sorumluluğunu biliyor, buna göre hareket ettiğimizi de bir kere daha ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

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#UYUMA Uygulaması 📲 pic.twitter.com/hLcefhRf0Y — İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) 26 Eylül 2018



2018 yılı içerisinde bugüne kadar 15 bin 262 uyuşturucudan tutuklama gerçekleştirdik



Uyuşturucunun dört bir koldan abluka altına alınması gerektiğini vurgulayan Bakan Süleyman Soylu, "2018 yılbaşından 25 Eylül’e kadar 15 bin 262 uyuşturucudan tutuklama gerçekleştirdik. Bunun 13 bin 229’si sokak satıcısıdır. Bugün tanıtımını yapmakta oldukları 'UYUMA' mobil uygulamasının amacı uyuşturucuyla mücadelede ihbar ayağını kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmaktır. UYUMA projesinin ismi 'Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu’dur. Proje geçen Temmuz ayında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından talep edildi. İçişleri Bakanlığı Strateji Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı’nda da yer alan proje, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı tarafından hazırlandı. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Sistemle ilgili bilgi veren Soylu, konuşmasında şunları kaydetti:





"Uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşlarımız, önce sisteme kaydoluyor. Uyuşturucuyla satışı ve kullanımıyla ilgili herhangi bir olay gözlendiğinde, vatandaşlarımız bu uygulamayla bildirimlerini kısa sürede yapıyorlar. Haber merkezimize sadece bildirim yapan vatandaşımızın telefon numarası düşüyor. Bu sayede konum belirleniyor ve bulundukları yere en yakın polis ekibi, olaya hızlıca müdahale ediyor."

İhbar eden kişinin bilgileri gizli tutuluyor

Bakan Soylu, uygulamanın gizliliğine vurgu yaparak, "bu uygulamanın en önemli özelliği, bildirim yapan vatandaşlarımızın kimlik bilgilerinin kesinlikle gizli kalmasıdır. Bu konu, ihbar ve şikayetler noktasında vatandaşımızın en çok çekindiği konuydu. Bir uyuşturucu alışverişine şahit olan vatandaşlarımız, haklı olarak, başlarının derde girebileceği endişesiyle ihbarda bulunmaktan çekiniyorlardı. Bundan çekinmeyen de var, esasen çekinmemek de lazım. Biz tedbir olarak bunu ortaya koyduk. Bu uygulamayla kimlik bilgileri tamamen gizli kalıyor ve soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler tarafından kesinlikle bilinmiyor. Uygulamanın avantajlı yanı, bildirim yapabilmenin kolay olması ve tabi ki ekiplerimizin hızlı müdahalesinin sağlanabilmesidir. Herhangi bir yere gitmenize gerek yok, telefonla bir yerleri aramanıza, beklemenize gerek yok” dedi.

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Mobil uygulama iOS ve Android platformları için yayınlandı. UYUMA'yı aşağıdaki linklere tıklayarak indirebilirsiniz.

iOS:

https://itunes.apple.com/tr/ap...

Android:

https://play.google.com/store/...





KADES uygulamasında 16 bin 261 aktif kullanıcımız var

Bir süre önce aynı mantıkla çalışan ve şiddet gören kadınları korumaya yönelik olarak hazırladıkları "KADES" uygulamasını hizmete aldıklarını hatırlatan Bakan Soylu, "KADES uygulamasında şu anda 16 bin 261 aktif kullanıcımız bulunmaktadır. Önümüzdeki günlerde kamu spotlarıyla daha yaygınlaştıracağız ve artıracağız. Bu uygulamayı deniyoruz, test ediyoruz. Bu uygulamanın sonuçlarıyla ilgili de bir takım bildirimler alıyoruz. Bu uygulama sayesinde kısa süre olmasına rağmen 117 olaya müdahale edilmiştir. Uygulama gayet iyi çalışmaktadır. Öte yandan hafta sonu Teknofest’e gittik. Orada Türkiye’nin kapasitesinin ne kadar geliştiğini, hem teknik hem de beşeri kapasitesinin nelere müsait hale geldiğini hep birlikte gördük. Bundan gurur duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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İçişleri Bakanı Soylu, Bakanlık bünyesindeki Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kullandığı dijital altyapıların birbirini görebilmesini ve ihtiyaç halinde veri paylaşabilmesini mümkün kıldıklarını ifade etti.

Soylu, en çok hoşuna giden noktalardan birisinin İçişleri Bakanlığının dijital altyapısını, teknolojik üstünlüğünü en üst seviyeye getirmek konusundaki attığı adımlar olduğunu dile getirdi.

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