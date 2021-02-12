Teknoloji Uzaya harcanan para boşa gitmez
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​Uzaya harcanan para boşa gitmez

Uzaya harcanan para boşa gitmez

“Milli Uzay Programı” uzay alanında çalışan bilim insanlarını heyecanlandırdı. Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Selim Osman Selam, uzay teknolojilerine harcanan bütçenin boşa gitmeyeceğini, Türkiye’nin bilim ve sanayisinin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi. Selam, “Uzay teknolojilerine daha evvelden başlamış olsaydık çoktan yerli otomobil üretmiştik” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selim Osman Selam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Milli Uzay Programını Yeni Şafak’a değerlendirdi. 2018’de kuruluşu gerçekleştirilen Türkiye Uzay Ajansı’nın alanında ‘şemsiye kuruluş’ olduğuna dikkat çeken Prof. Selam, halen 5 üniversitede ‘astronomi ve uzay bilimleri’ bölümü bulunduğunu hatırlattı.

Selim Osman Selam

İSTİHDAM ALANI SAĞLAYACAK

Açıklanan programla üniversitelerde bu alanda kontenjan sayısının artmasını beklediğini söyleyen Prof. Selam, “Öğrenci kalitemizi biraz değiştirecek. Son iki yıldır TÜBİTAK UZAY, ASELSAN, HAVELSAN, TAİ gibi kuruluşlar uydu projelerinde astronom istihdam etmek üzere iş ilanlarına çıkıyorlardı. Gelecek vaat etmiyor düşüncesi ile öğrenciler bizleri tercih etmiyordu. Bu açıklanan program sayesinde bizi tercih edenlerin sayısının artacağını ve bize yöneleceğini düşünüyorum. Bizim bölüme önemli bir istihdam alanı sağlayacaktır” dedi. Prof. Selam, “Teknolojiyi geliştirmeyi hedeflemiş bir ülke, bunu devlet politikası yapmış ise ‘sanayileşmede ve teknolojide kendi üretimimle, kendi çabamla, kendime yeten bir ülke olmak istiyorum’ derse, uzayda bu projelerle yer almadığı sürece yeryüzünde yapacağı bir şey yoktur. Uzay teknolojilerine daha evvelden başlamış ve belli bir aşama kaydetmiş olsaydık biz çoktan yerli otomobil üretmiştik” dedi.

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UZAYA HARCANAN BÜTÇE BOŞA GİTMEZ

Prof. Selam, şöyle konuştu. “‘Ülkede bu kadar aç varken, uzaya gitmek için bu kadar para harcanır mı’ diyenler olacak. Teknoloji geliştirip, satan alan değil, üreten ülke olursanız dünyada da o kadar varım diyebilirsiniz. Uzay teknolojilerinde harcanan bu bütçeler boşa gitmez, mutlaka gündelik yaşama geri döner. Birçok açıdan Türkiye’nin bilim ve sanayisinin gelişmesine katkısı olacaktır.”

SİYASET ÜSTÜ BİR MESELE

Uzay çalışmalarının siyaset üstü olduğunun altını çizen Prof. Selam, “Biraz onu anlamaları gerekir. Çünkü siyasi yaklaşımlarla eleştiriliyor. Siyaset ötesidir, bilim ve teknolojideki hedefler siyaset üstüdür” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı tanıtım toplantısında konuştu. Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefi 'Gökyüzüne bak Ay'ı gör' sloganı ile açıklayan Erdoğan, 'Onuncu ve son hedefimiz. Bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir. Eminim ki birçok kişi bu hayali kurarak büyümüştür. Hatta belki aranızda hala bu hayalini sürdürenler var. Uzaya bir vatandaşımızı göndermeyi turistik bir gezi olarak değil gelecek nesillere yol gösterecek bilim misyonu olarak tasarlıyoruz. Uzaya gitme niteliklerine sahip bir kişiyi gönüllüler arasından seçerek gerekli eğitimleri almasını sağlayıp uzaya göndereceğiz. Bu sayede bilimsel deney yapma imkanına kavuşacağız' dedi.

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