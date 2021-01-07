Verilerinin Facebook ile paylaşılmasını kabul etmeyenler WhatsApp'ı kullanamayacak

Dünya çapında milyarlarca kullanıcısı bulunan Facebook bünyesinde faaliyet yürüten popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gidildi.

Kabul edilmesi şart koşuldu

WhatsApp kullanıcılarından, verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşmaları istendi. Buna göre, WhatsApp'ı açan kullanıcıların karşısına çıkacak ekranda, yeni koşullar kullanıcılara sunulacak ve kabul edilmesi istenecek. Koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.

Kullanıcılar tepkili

WhatsApp'ın yeni kurallarını 'koşulsuz' olarak kabul edilmesini dayatması, kullanıcıların tepkisini topladı. Kullanıcılarına verilerinin paylaşılması dışında bir seçenek bırakmayan WhatsApp’a tepkiler, sosyal medyada günün en çok konuşulan gelişmelerinden biri oldu.

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