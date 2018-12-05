WhatsApp Android tabletler için adım attı

WhatsApp'ın Android tabletler için olan versiyonu önümüzdeki yılın ilk aylarında yayınlanabilir.

WhatsApp, kullanıma sunulduğu 2010 yılından beri dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması oldu. Android tabletler için kuruluşundan bu yana resmi destek sunmayan sosyal medya ağı, sonunda süreci değiştirmeye karar verdi.

Eğer Android tabletinize WhatsApp kurmak istiyorsanız öncelikle SIM kart yuvası olan bir model olması gerekiyor. WhatsApp, sadece WiFi bağlantısı olan modellerde çalışmıyor. Ayrıca henüz tam versiyonu olmadığı için yeni özelliklerin test edildiği Beta programına dahil olmanız gerekiyor.

Tabletler için WhatsApp uygulaması olmadığı için kullanıcılar genelde Web sürümünü kullanıyor.

2019 ilk çeyrekte yayınlanacak

Akıllı telefon dışındaki cihazlarda WhatsApp kullanmak istiyorsanız emülatörler, WhatsApp Web ve benzeri yardımcılardan faydalanıyorduk. WhatsApp’ın da tıpkı Telegram gibi kısa süreli bir mobil onay sürecinden sonra rahatlıkla her yerde kullanılabilen bir araç haline gelmesini umuyoruz.

WhatsApp 2.18.367 sürümünde yer alan tablet modunun 2019 yılının ilk çeyreği içerisinde kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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