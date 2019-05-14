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Teknoloji WhatsApp casus yazılımı telefonları hedef aldı
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SOSYAL MEDYA

WhatsApp casus yazılımı telefonları hedef aldı

İsrailli bir firma tarafından geliştirilen casus yazılımın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a yerleştirildiği ortaya çıktı. Aynı firmanın geliştirdiği Pegasus isimli yazılım Cemal Kaşıkçı'yı izlemek için kullanılıyordu. WhatsApp tarafından hızlıca bu sorunu gidermek için bir güvenlik güncellemesi yayınlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
WhatsApp 1.2 milyar kullanıcıyla dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması.
WhatsApp 1.2 milyar kullanıcıyla dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması.

WhatsApp’ta ortaya çıkan bir güvenlik açığından faydalanan bilgisayar korsanları basit bir aramayla diğer telefonlara bulaşan bir casus yazılım geliştirdi. Bu yazılım üzerinden yapılan siber saldırının belirli bir grubu hedef aldığını açıklayan WhatsApp, bir güncelleme de yayınladı.

İsrail menşeili firma geliştirdi

İngiliz Financial Times gazetesine göre, siber saldırı, İsrailli bir güvenlik firması olan NSO Gruba ait bir yazılım ile gerçekleşti. WhatsApp, Pazartesi günü yayınladığı çağrı ile 1.5 milyar kullanıcısından uygulamayı güncellemesini istedi. Siber saldırının ilk kez bu ay başında fark edildiği belirtiliyor.

NSO Grup ise konuyla ilgili açıklama yapmadı. İsrail şirketinin geliştirdiği bir casus yazılımın ismi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde geçmişti. Toronto Üniversitesine bağlı Citizen Lab kuruluşu, Suudi Arabistan'ın NSO Grup'tan aldığı "Pegasus" adlı casus yazılım teknolojisiyle Kaşıkçı'yı izlediğini ortaya çıkarmıştı.

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