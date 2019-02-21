Whatsapp güvenlik açığını düzeltecek Whatsapp kullanıcılardan gelen şikayetler üzerine bir yazılım hatasının, yeni sunulan gizlilik özelliğine karşın, uygulamaya erişilmesine neden olduğunu ve söz konusu hatanın düzeltileceğini açıkladı.

Haber Merkezi 21 Şubat 2019, 13:41 Son Güncelleme: 21 Şubat 2019, 13:44 DHA