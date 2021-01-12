Teknoloji WhatsApp hakkında inceleme kararı
SOSYAL MEDYA

WhatsApp hakkında inceleme kararı

Milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp, 2021 itibarıyla yeni kullanıcı sözleşmesini hayata geçireceğini açıkladı ve Türkiye'deki abonelerinin uygulamanın kullanabilmesi için 8 Şubat'a kadar kabul etme şartı koştu. Büyük tepki toplayan yeni gizlilik sözleşmesi zorunluluğunun ardından Rekabet Kurulunca, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma açılmasına karar verilmişti. Son olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp uygulaması hakkında yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik yeni sözleşme onaylatılması tartışmaları devam ederken, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp uygulaması hakkında yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı. Kurulun bugünkü toplantısında, "Whatsapp Inc tarafından WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurt dışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiği" yönündeki haberlerle ilgili değerlendirme yapıldı.

Süreç takip edilecek

Konuyu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri yönünden değerlendiren Kişisel Verileri Koruma Kurulu, toplantıda WhatsApp uygulaması hakkında, veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlatılmasına karar verdi. İncelemeyi yürütecek Kurul, süreci takip ederek, 8 Şubat 2021'de konuyu yeniden değerlendirecek.

  • Dün de Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlatmış, verilerin paylaşılması zorunluluğunu durdurmuştu.

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