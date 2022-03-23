WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta kısmi çökme

Meta’nın sosyal medya ağları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta erişim sorunları yaşanıyor.
Sorun, Türkiye dahil dünya çapındaki binlerce kullanıcıyı etkiliyor.
"SORUN GLOBAL KAYNAKLI"
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Sayan, "Instagram ve Facebook hizmetlerinde global kaynaklı sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.
Instagram ve Facebook hizmetlerinde global kaynaklı sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. pic.twitter.com/0uuRObdTzZ
Instagram ve Facebook hizmetlerinde global kaynaklı sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. pic.twitter.com/0uuRObdTzZ— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) March 23, 2022