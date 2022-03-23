Teknoloji WhatsApp, Instagram ve Facebookta kısmi çökme
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WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta kısmi çökme

Meta'ya ait uygulamalar WhatsApp, Instagram ve Facebook'a girişlerde sorun yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sorunların global kaynaklı olduğunu belirterek, "Ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü? Bakanlıktan son dakika açıklaması geldi
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Meta’nın sosyal medya ağları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta erişim sorunları yaşanıyor.

Sorun, Türkiye dahil dünya çapındaki binlerce kullanıcıyı etkiliyor.

"SORUN GLOBAL KAYNAKLI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Sayan, "Instagram ve Facebook hizmetlerinde global kaynaklı sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.
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