WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta kısmi çökme

Meta’nın sosyal medya ağları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta erişim sorunları yaşanıyor.

Sorun, Türkiye dahil dünya çapındaki binlerce kullanıcıyı etkiliyor.

"SORUN GLOBAL KAYNAKLI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Sayan, "Instagram ve Facebook hizmetlerinde global kaynaklı sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.