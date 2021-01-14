Teknoloji WhatsApp mesajları Googlea sızdı
SOSYAL MEDYA

WhatsApp mesajları Google’a sızdı

WhatsApp mesajları Google’a sızdı

WhatsApp, kullanıcılarının özel mesajlarını dünyanın en büyük arama motoru Google üzerinden paylaştı. İlk olarak Gadgets 360 tarafından keşfedilen bir hata WhatsApp sohbetlerinin Google’da indekslenmesine yol açtı. Benzer hata 2020 yılında da yaşanmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Son dönemde kullanıcılarının verilerini üçüncü taraflarla paylaşmasını kolaylaştıracak zoraki kullanım şartlarında “zorunlu güncellemeyle” gündeme gelen ve küresel tepkiye neden olan WhatsApp yeni bir skandala imza attı. Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un bünyesinde yer alan WhatsApp’ın kullanıcılarının özel mesajlarını dünyanın en çok kullanılan ve en büyük arama motoru Google üzerinden paylaştığı ortaya çıktı.

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ÖZEL VERİLERİ İNTERNETE SIZDI

  • İlk olarak Gadgets 360 tarafından keşfedilen bir hata WhatsApp sohbetlerinin Google’da indekslenmesine neden oldu. Söz konusu hata özel WhatsApp gruplarının Google’da arama yapan kişiler tarafından erişilebilmesinin önünü açtığı belirtildi. Bu hata aynı zamanda gizli WhatsApp gruplarının katılma linklerini arama motorunda yer almasına da neden oldu. Kısaca, bir kişi kısa bir Google aramasından sonra özel olması gereken gruplara ait katılma bağlantısını bularak o gruplara dahil olabiliyor.

BÜYÜK GÜVENLİK AÇIĞI

WhatsApp gruplarının katılma bağlantılarını arama motoruna indekslemesi ile başlayan ve pek çok kullanıcının tepkisini çeken bu durum güvenlik açığına sebep oldu. The Economic Times’ın haberine göre, WhatsApp söz konusu sorunun çözüldüğünü açıklasa da benzer bir sorun 2020 yılında da yaşanmış, kısa süre sonra sorunun giderildiği belirtilmişti.

WHATSAPP’TAN BÜYÜK KOPUŞ

  • Benzer sorunun bir sene arayla yeniden ortaya çıkması ise akıllarda soru işareti bıraktı. Öte yandan zoraki güncellemenin ardından mesajlaşma platformu WhatsApp’tan sanal göç eden yüzbinlerce kullanıcı Telegram’a yöneldi. Telegram dünya genelinde aktif kullanıcı sayısının 500 milyona yükseldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada son 72 saatte dünya genelinde 25 milyondan fazla kullanıcının Telegram’a katıldığı belirtildi. Yeni gizlilik sözleşmesini sunan WhatsApp’in dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor.
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