Teknoloji WhatsApp savunma yaptı
SOSYAL MEDYA

WhatsApp savunma yaptı

Meta ile WhatsApp ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuyla ilgili soruşturma kapsamında, Rekabet Kurumu’nda sözlü savunma yaptı.

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Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
WhatsApp savunma yaptı
​WhatsApp savunma yaptı.

WhatsApp ve çatı şirketi Meta (Facebook), “veri paylaşma zorunluluğu” soruşturması kapsamında dün Rekabet Kurumu’nun karşısına çıktı. Facebook, WhatsApp ve bu şirketlerin Türkiye işlerini yürüten Madoka Turkey şirketi yetkilileri, yapılan güncellemede uygulamanın kabul et ya da terk et mantığının olmadığına işaret etti. Sözlü savunma toplantısı Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığında yapıldı.

GÜNCELLEME YANLIŞ ANLAŞILDI

Verilerin paylaşılmasını kabul etmeyen kullanıcıların WhatsApp kullanımını engelleyecek olan güncelleme ile alakalı olarak WhatsApp yetkilileri, “Güncelleme ile ilgili husus aslında şuydu. Bu güncellemenin amaç ve etkisi yanlış anlaşıldı. Kullanıcı verilerinin Meta şirketi ile paylaşılması değildi, verilerde netlik ve şeffaflık hedefleniyordu. Kullanıcıların isteğe bağlı olan iş mesajlaşmalarına ilişkin bilgiler sunuluyordu, asıl kapsam buydu. Zaten Rekabet Kurumu’nun bize verdiği direktifler neticesinde güncelleme hayata geçirilmedi” ifadelerini kullandı.

AVRUPA’DA NEDEN UYGULANMADI

Kurum üyeleri, uygulamadaki veri paylaşımı değişikliğinin Avrupa’da uygulanmadığına dikkat çekti: “Avrupa’da uygulanmamasına karşı tepkiler Türkiye’den, Brezilya’dan ve Hindistan’dan geldi. Bu politika, ‘Önce burada deneyelim de sonra diğer ülkelerde uygulayalım mı’ şeklindeydi?” sorusuna WhatsApp temsilcisi, “Güncelleme aslında küresel bir uygulamaydı. Dolayısıyla aynı bahsettiğiniz farklı farklı ülkelerde de güncelleme hayata geçecekti. Özellikle Türkiye’nin önceliğinde bir uygulama olmadığını söylemek isterim” ifadelelerini kullandı.

5 yılda ciddi pazar kaybettik

  • Kurum üyeleri, özellikle Türkiye’de Instagram ve WhatsApp kullanımının çok olması nedeniyle tek taraflı sözleşmenin ‘Bir dayatma mı?’ olduğunu sordu. Yetkililer şu cevabı verdi: “Böyle bir dayatma olmayacağını düşünüyoruz. Son 5 yılda çok ciddi pazar kaybettik. Bu sorunun devamını kapalı seansta yanıtlamak isteriz.” Bu açıklamadan sonra savunma, kapalı oturumda devam etti.

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