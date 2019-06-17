Teknoloji WhatsApp yeni güncellemeyle kullanıcılarını sevindirecek
SOSYAL MEDYA

WhatsApp yeni güncellemeyle kullanıcılarını sevindirecek

WhatsApp'ın yeni beta güncellemesinde kullanıcıları yakından ilgilendiren bir özellik keşfedildi. Son eklenen özellik sayesinde kullanıcılar kritik hatalar yapmaktan kurtulabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
WhatsApp, milyarlarca kullanıcısıyla dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması.
WhatsApp, milyarlarca kullanıcısıyla dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması.

WhatsApp, sürekli olarak yeni güncellemelerle uygulamayı geliştiriyor. Son eklenen özelliklerden birisi sayesinde paylaşılan fotoğraf ve görsellerin doğru kişilere gönderildiğinden emin olunması hedefleniyor.

Artık bir görseli paylaşırken, alıcı isimlerini görebilmek mümkün olacak. Böylece mesajın doğru kişiye gittiğinden emin olmak için ikinci bir kontrol yapılabilecek.

Özellik şu anda yalnızca beta kullanıcılarına açık. WhatsApp’ın bu özelliği yakın zamanda diğer kullanıcılara da açması bekleniyor. Uygulamanın iPhone kullanıcılarının hizmetine sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

WhatsApp son dönemde ciddi bir yenilenme süreci içerisinde. Facebook’un sahip olduğu uygulama, yakın zamanda sık sık farklı özellikler test ediyordu. Bu özelliklerin bir kısmı son kullanıcıya hiç ulaşmadı. Betadaki bu kontrol sisteminin normal uygulamaya da gelip gelmeyeceğini göreceğiz.

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