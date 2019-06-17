WhatsApp yeni güncellemeyle kullanıcılarını sevindirecek

WhatsApp, sürekli olarak yeni güncellemelerle uygulamayı geliştiriyor. Son eklenen özelliklerden birisi sayesinde paylaşılan fotoğraf ve görsellerin doğru kişilere gönderildiğinden emin olunması hedefleniyor.

Artık bir görseli paylaşırken, alıcı isimlerini görebilmek mümkün olacak. Böylece mesajın doğru kişiye gittiğinden emin olmak için ikinci bir kontrol yapılabilecek.

Özellik şu anda yalnızca beta kullanıcılarına açık. WhatsApp’ın bu özelliği yakın zamanda diğer kullanıcılara da açması bekleniyor. Uygulamanın iPhone kullanıcılarının hizmetine sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

WhatsApp son dönemde ciddi bir yenilenme süreci içerisinde. Facebook’un sahip olduğu uygulama, yakın zamanda sık sık farklı özellikler test ediyordu. Bu özelliklerin bir kısmı son kullanıcıya hiç ulaşmadı. Betadaki bu kontrol sisteminin normal uygulamaya da gelip gelmeyeceğini göreceğiz.