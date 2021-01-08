WhatsApp'ın 'zorunlu değişikliği' AB ülkelerindeki kullanıcıları kapsamayacak

Dünya çapında milyarlarca kullanıcısı bulunan Facebook bünyesinde faaliyet yürüten popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gidildi.

Kabul etmeyenler WhatsApp'a erişemeyecek

WhatsApp kullanıcılarından, verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşmaları istendi. Buna göre, WhatsApp'ı açan kullanıcıların karşısına çıkacak ekranda, yeni koşullar kullanıcılara sunulacak ve kabul edilmesi istenecek. Koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.

AB'yi kapsamayacak

WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken yeni koşulların AB ülkelerindeki kullanıcıları kapsamadığı belirtildi. Belirtilen ülkelerdeki kullanıcıların verilerinin reklam ve benzeri amaçlarla Facebook'un şirketleriyle paylaşılmayacağı kaydedildi.

Türkiye'deki kullanıcılar kabul etmek zorunda

WhatsApp, güncellemeden etkilenmeyecek kullanıcılarının olduğu bölgeyi Avrupa Bölgesi olarak tanımlasa da belirtilen ülkeler arasında sadece AB ülkeleri yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için 8 Şubat'a kadar güncellenen uygulama koşullarını kabul etmesi gerekiyor.

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