WhatsApp'ta her sohbet için ayrı ayrı duvar kağıdı nasıl belirlenir?

WhatsApp, son güncellemeyle birlikte yepyeni kişiselleştirme seçenekleri sunuyor. Duvar kağıdını özelleştirme; video gönderirken sesi kısma ve daha sonra oku özellikleri bunlar arasında.

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WhatsApp'ta sohbete özel duvar kağıdı belirleme

Henüz uygulamayı yeni güncelleyen kullanıcılar her sohbet için duvar kağıtlarının ayrı ayrı nasıl değiştirildiğini fazlasıyla merak ediyor.

WhatsApp'ta her sohbet için ayrı ayrı duvar kağıdı belirlemek için ilk etapta güncelleme yapmak ya da en güncel sürümü indirmek gerekiyor.

Güncelleme yapmak için AppStore ya da GooglePlay'de uygulamaya gidebilir ve en güncelsürüme yükseltme yapabilirsiniz.

WhatsApp'da duvar kağıdını özelleştirmek için sohbet penceresinde kişi detaylarına erişmek, daha sonrasında ise Duvar Kağıdı ve Ses düğmesine tıklamak gerekiyor.

Ardından duvar kağıdını değiştirmek istediğiniz sohbette profile tıkladığınızda alt seçenekler arasında 'Duvar Kağıdı ve Ses' yer alıyor.

Sohbet Duvar Kağıdı'na girildiğinde parlak, koyu ve düz renkler alt kategorileri açılıyor.

Ardından bu bölümde parlak, koyu ve düz renkler kategorilerinde yeni bir duvar kağıdı seçebilir ya da telefonunuzda kayıtlı olan bir fotoğrafı belirleyebilirsiniz. Ardından fotoğrafı önizleyerek nasıl gözüktüğüne bakabilir ve kaydedebilrisiniz.

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TEKNOLOJİ WhatsApp güncellendi: Özelleştirme seçenekleri artırıldı