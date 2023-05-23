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Teknoloji

WhatsApp'ta milyonların beklediği yenilik: En önemli dertlerden biri sona eriyor

Dünya genelinde milyonlarca kişinin kullandığı ve META'nın sahibi olduğu Whatsapp'ta kullanıcıları rahat ettirecek bir düzenlemeye gidildi. Herkesi yakından ilgilendiren bu düzenleme yakın zamanda tüm telefonlarda uygulamaya konulacak.

09:41 . 23/05/2023 Salı
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Arşiv

Arşiv

Beklenen özellik sonunda WhatsApp'ta. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı kuruluşu olan Meta'dan yapılan açıklamada WhatsApp kullanıcılarının basit bir yazım yanlışını düzeltmek ve bir mesaja ekstra bağlam eklemek gibi sohbetleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayabileceği yeni bir özelliğin getirildiği belirtildi.

Uzun basarak düzenle seçeneği

Kullanıcıların gönderdikleri bir mesaja uzun basarak 'düzenle' seçeneği ile 15 dakika içinde değişiklik yapabileceğine işaret edilen açıklamada düzenlenen mesajların 'düzenlendi' ifadesi ile işaretleneceği ancak mesajlaşılan kişilerin düzenleme geçmişini göremeyeceği aktarıldı.


Yakın zamanda herkesin kullanımında olacak

Mesajlar ve yapılan düzenlemelerin uçtan uca şifrelemeyle korunacağı, özelliğin dünya genelinde kullanıma sunulduğu, gelecek haftalarda da herkesin kullanımında olacağı kaydedildi.

#whatsapp
#meta
#facebook
14 dakika önce
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