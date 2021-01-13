Teknoloji WhatsApptan Telegrama sanal göç Kullanıcı sayısı 500 milyona ulaştı
SOSYAL MEDYA

WhatsApp'tan Telegram'a sanal göç: Kullanıcı sayısı 500 milyona ulaştı

Kullanım koşullarında değişikliğe gitmeye hazırlanan WhatsApp, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye hazırlanırken, Telegram kullanıcı sayısı son 72 saatte rekor kırarak, 500 milyona ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv


Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un bünyesinde yer alan WhatsApp kullanıcılarının hoşuna gitmeyecek bir karar için harekete geçti. Kullanım koşullarında değişikliğe gitmeye hazırlanan WhatsApp, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye hazırlanıyor. Değişikliğin ardından mesajlaşma platformu WhatsApp'tan sanal göç eden binlerce kullanıcı Telegram'a yöneldi.

  • Telegram dünya genelinde aktif kullanıcı sayısının 500 milyona yükseldiğini duyurdu.

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Son 72 saatte 25 milyondan fazla kullanıcı


Yapılan açıklamada son 72 saatte dünya genelinde 25 milyondan fazla kullanıcının Telegram’a katıldığı belirtildi. Yeni gizlilik sözleşmesini sunan WhatsApp’in dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor.

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