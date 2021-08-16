Windows 11 Başlat Menüsü'nde önerilen öğeler nasıl gizlenir?

Microsoft'un, yakında çıkacak olan Windows 11 işletim sistemi, Başlat Menüsü'nü bazı alanlarda büyük ölçüde değiştiriyor. Ancak diğer özellikleri Windows'un önceki sürümlerinde olduğu gibi koruyor.

Windows 11 Başlat Menüsü'ne bakarsanız, en üstte görüntülenen uygulamaların ve bağlantıların bir listesiyle karşılaşırsınız. Bunlardan bazıları sabitlenir; diğerleri Windows 11 tarafından otomatik olarak etkilenir.

Windows 11 böylece daha esnek bir kullanım imkanı sunuyor.

Bunun altında Önerilen bölüm var. Son eklenen uygulamaları ve son açılan dosyaları görüntüler. Ancak Microsoft tarafından kullanıcıya öneriler görüntülemek için de kullanılabilir. Windows 11'de Önerilen bölümünü devre dışı bırakmak mümkün.

Microsoft, Ayarlar uygulamasındaki seçenekleri Kişiselleştirme altında tutuyor. Windows 10'da Ayarlar /Kişiselleştirme ve Başlat seçeneği altında bulabilirsiniz.

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- Son eklenmen uygulamaları göster.

- En çok kullanılan uygulamaları göster.

- Önerileri ara sıra Başlat'ta göster.

- En son açılan öğeleri Başlat'taki Atlama listelerinde veya görev çubuğunda ve Dosya Gezgini Hızlı Erişim'de gösterin.

Başlat Menüsü'nde Önerilen öğeleri devre dışı bırakın

Bu noktada kullanıcıların yapması gereken ayar ise gerçekten çok basit.

- Başlat / Ayarlar / Kişiselleştirme'yi seçin.

- Son eklenen uygulamaları göster seçeneğini arayın ve kapatın.

- En fazla göster uygulamalarını kullanın seçeneğini pasif olarak tanımlayın.

- Atlama Listesini Başlat ve Dosya Gezgini'nde son açılan öğeleri göster düğmesine tıklayıp pasif hale getirin.

Değişiklikler otomatik olarak hayata geçiyor. Böylece Windows 11'i kendinize uygun hale getirip daha esnek kullanabilirsiniz.

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