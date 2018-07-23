Teknoloji Xiaomi Mi Band 3 satışları 3e katladı
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Xiaomi Mi Band 3 akıl bilekliğin Türkiye'fiyatı ve özellikleri!

Xiaomi Mi Band 3 satışları 3’e katladı

Xiaomi Mi Band 3 Türkiye’de satışa sunuldu. Dünyanın önde gelen teknoloji devlerini yine geride bırakmayı başaran Xiaomi, yeni akıllı bilekliği Mi Band 3, satışa rakamlarını 3’e katladı. Rakiplerine nazaran uygun fiyat etiketi ile satışa sunulan söz konusu akıllı bileklik, kullanıcılarının karşısına adeta bir fiyat performans canavarı olarak çıkıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliği satış performan canavarı olarak meraklılarının karşısına çıktı.
Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliği satış performan canavarı olarak meraklılarının karşısına çıktı.

Xiaomi Mi Band 3 Türkiye’de satışa sunuldu. Dünyanın önde gelen telefon üreticilerine çoğu zaman adeta ders veren Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı saat kanadın gösterdiği başarı ile de rakiplerini şaşırtmaya devam etti.

Piyasaya sürdüğü yeni akıllı bilekliği Xiaomi Mi Band 3 ile akıllı bileklik satışlarını resmen üçe katlayan firma, her geçen gün teknoloji pazarında büyüyerek ilerliyor. Türkiye’de de satışa sunulan akıllı bileklik, ülkemizde de büyük beğeni topluyor. Hatta rakiplerine göre uygun bir fiyat etiketine sahip Xiaomi’nin akıllı bileklikleri, rakiplerini fiyat kozu ile her defasında geride bırakıyor.

Xiaomi Mi Band 3 akıl bilekliğin özellikleri!

  • - 0,78 inç OLED ekranı (128x80)
  • - 5 ATM'ye (atmosfer basıncı) kadar suya dayanıklı gövde
  • - Kalp atış sensörü
  • - Adım sayar
  • - Uyku izleme
  • - Fitness ve aktivite takip sistemi


Xiaomi Mi Band 3 akıl bilekliğin Türkiye satış fiyatı!

Dikkat çekici fiyat performans oranıyla beğenileri üzerine toplamayı başaran Xiaomi Mi Band 3, suya dayanıklı gövdesi ve zarif bir görünümü ile akıllı bileklik tutkunlarını etkilemeyi başarıyor. Xiaomi’nin büyük ilgi gören bu Mi Band 3 akıl bilekliği, 184 TL fiyat etiketi ile Türkiye’de satışa sunuluyor.

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