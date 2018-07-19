Xiaomi Mi Max 3 resmen tanıtıldı

Xiaomi Mi Max 3, teknik özellikleriyle tam bir fiyat performans telefonu olarak öne çıkıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, özellikle fiyat/ performans noktasında tüm dünyada büyük bir kitleye ulaştı. Türkiye’de de Mi Store mağazalarıyla birlikte konumunu kuvvetlendirmeye çalışan Xiaomi, kullanıcılar tarafından daha çok tercih edileceğe benziyor. Yeni akıllı telefonu Xiaomi Mi Max 3 bugün resmen tanıtıldı.

Xiaomi kurucusu Bin Lin tarafından yapılan paylaşımda Xiaomi Mi Max 3 hakkında önemli tüm detaylar yer alıyor. Siyah, mavi ve altın renk seçenekleriyle kullanıcılara sunulacak olan Mi Max 3’ün ekranı 6.9 inç büyüklüğünde olacak. Çerçevesiz ekran tasarımıyla geniş görüntü sunan akıllı telefonlardan olan Mi Max 3, 5500 mAh kapasitesindeki bataryasıyla da dikkat çekiyor.

Xiaomi Mi Max 3'ün teknik özellikleri

Qualcomm Snapdragon 636 işlemciden güç alacak olan telefonda, 12 MP + 5 MP çift arka kamera ve ön tarafta da 8 MP'lik bir ön kamera bulunuyor. Mi Max 3, Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle geliyor ancak yine telefonda MIUI 10 arayüzünü görebileceğiz.

Mi Max 3 hakkında beklenenler arasında ayrıca ekran çözünürlüğünün 2160x1080 piksel olması bekleniyor. Corning Gorilla Glass 3 benzeri bir ekran korumasına da sahip olacağı düşünülen telefonın muhtemelen 3 farklı versiyonu olacak. Bunlar arasında 3 GB RAM + 32 GB hafıza, 4 GB RAM + 64 GB hafıza ve 6 GB RAM + 128 GB hafıza gibi seçenekler olacağı biliniyor.

Türkiye satış fiyatı belli oldu

Peki, Xiaomi Mi Max 3 fiyatı ne olacak? Şu an için belirtilenlere göre Mi Max 3 300 TL civarında bir fiyat etiketine sahip olacak.

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