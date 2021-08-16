Teknoloji Xiaomi, Redmi Note 10Si satışa çıkardı
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Xiaomi, Redmi Note 10S'i satışa çıkardı

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, Türkiye'de devam ettirdiği üretim serisinin yeni ürünü Redmi Note 10S'i satışa çıkardı. 64 ve 128 GB'lık iki farklı seçenekle piyasaya sürülen telefon, orta segment kullanıcılara hitap ediyor.

Abdulkadir Önder Yeni Şafak
Xiaomi, Redmi Note 10Si satışa çıkardı
redmi note 10s

Türkiye'de üretime başlayan Çinli teknolojöi şirketi Xiaomi, Türkiye'de ürettiği modellerin sayısını artırmayı sürdürüyor. 6GB+64GB donanımı 3.349 TL ve 6GB+128GB donanımı ise 3.649 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarıyla satışa sunulan ve orta sınıf akıllı telefon deneyimini yeniden tanımlayan Redmi Note 10S optimum izleme deneyimi sağlayan 6,43 inç AMOLED Nokta Ekran bulunuyor. Model aynı zamanda kavisli kenara konumlanan parmak izi sensörü, 33W hızlı şarj, 360 derece ışık sensörü kurulumu ve çift hoparlör dahil olmak üzere çeşitli yeniliklerle birlikte sunuluyor. Redmi Note 10S grup çekimleri için 8MP ultra geniş açılı kamera, yakın çekimler için 2MP makro kamera ve portre çekimleri için 2MP derinlik sensörüne sahip dörtlü kamera kurulumuyla hayatın tüm anlarını yakalamayı hedefliyor.a Önceki serilere göre çok önemli gelişmelerle birlikte gelen 64MP kameralı Redmi Note 10S, piksel açısından çoğu amiral gemisi akıllı telefon modellerini geride bırakıyor. Cihaz aynı zamanda daha önceki modellerde de yer alan ağır çekim, gece modu ve normal zaman atlamalı video özelliklerine ek olarak profesyonel zaman atlamalı video yetenekleriyle donatılmış. Redmi Note 10S, güçlü MediaTek Helio G95 çipsetiyle daha hızlı oyun oynama, iyileştirilmiş performans ve 900 MHz'ye kadar GPU saat hızları sunuyor.

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