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Teknoloji Xiaomi Redmi Note 7yi 35 bin metreden aşağı bıraktı
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Xiaomi Redmi Note 7’yi 35 bin metreden aşağı bıraktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Redmi Note 7 modelini 35 bin metre yüksekten aşağıya bıraktı. Yeni cihazı için çılgın bir dayanıklılık testi yapan firma, sonuçlara kendi dahi inanamadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Xiaomi Redmi Note 7 -58 santigrat derecede fotoğraf çekmeyi başardı.
Xiaomi Redmi Note 7 -58 santigrat derecede fotoğraf çekmeyi başardı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Redmi Note 7 modeli ile inanılması zor bir deney yaptı. Cihazı 35 bin metre yükseğe çıkaran firma fotoğraf çekmeyi başardı.

Çinli üretici Xiaomi, akıllı telefonlarının dayanıklılığını kanıtlamak için yeni cihazı Redmi Note 7’yi hava balonuna bağlayarak saldı. Bildiğiniz gibi hava balonlarına bağlanarak GoPro gbi birçok nesne atmosferin üst katmalarına kadar gönderildi. Xiaomi de o şartlarda yeni modeli Redmi Note 7 cihazının çalışıp çalışmayacağını test etmek için gönderdi ama sonuç beklenenin çok üzerinde çıktı.

Firma Redmi Note 7’yi hava balonuna bağlayarak saldı. Yerden 35.375 metre yüksekliğe çıkan balon 1 Kpa atmosferik basınca dayanamayıp patladı. Fakat balon patlamadan önce Redmi Note 7’nin bulunduğu ortam sıcaklığı -58 santigrat derece ve telefonun iç sıcaklığının ise 4 derece olduğu tespit edildi ve telefon bu zorlu ortam şartlarına rağmen fotoğraf çekmeyi başardı.

Balonun patlaması ile birlikte 35 bin metreden aşağıya düşen telefonu eline alan araştırmacılar, cihazın kendiliğinden açılıp kapandığını gördüler. Kısa bir sürenin ardından ise telefon normale dönerek çalışmaya başladı.

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