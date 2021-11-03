Xiaomi'nin 11 serisi raflarda yerini aldı

Yeni canavar Xiaomi 11T Pro

Profesyonel düzeyde 108MP geniş açılı lens, 2x yakınlaştırma özelliğine sahip telemakro lens ve 120° ultra geniş açılı lensi bir araya getiren güçlü bir üçlü kameraya sahip Xiaomi 11T Pro, DisplayMate A+ dereceli 6,67 inç FHD+ 120Hz AMOLED düz ekranı ile, 1 milyardan fazla renk gösterebiliyor. Yalnızca 17 dakikada1 %100 şarj imkanı tanıyarak içerik oluşturuculara yaratıcılıklarına ayak uydurmaları için daha fazla zaman tanıyan cihaz, 120W Xiaomi Ultra Hızlı Şarj tescilli teknolojisine sahip dünyanın ilk telefonu olma özelliği taşıyor. Xiaomi 11T Pro, 8.499 TL'den başlayan tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla satışa çıkarıldı.

İçerik oluşturucular için yepyeni bir dünya Xiaomi 11T

Xiaomi 11T, üretkenliği artırmak için bir dizi yapay zeka destekli araçla birlikte yüksek çözünürlüklü üçlü kamera kurulumu gibi özelliklerle 'Cinemagic'i herkesin kullanımına sunuyor. Yüksek çözünürlüklü 108MP geniş açılı, 120° ultra geniş açılı ve 2x telemakro kamera kurulumu ile nefes kesici çekim deneyimi yaşatan cihaz, profesyonel görüntü yönetmenlerinin kullandıkları Time Freeze, Night Time-Lapse, Magic Zoom ve diğer kapsamlı çekim türlerini tek tıklamayla kullanılabilen yapay zeka destekli sinema modlarıyla bir araya getiriyor. Xiaomi 11T'nin 6,67 inç 120Hz düz AMOLED ekranı, çarpıcı keskinlik, kristal netliği, 1 milyardan fazla renk ve göz bakımı özellikleriyle HDR10+ görüntüler sunuyor. 480Hz'ye kadar dokunma örnekleme hızı, en ufak bir dokunuşla kısacık bir anda dahi en mükemmel sahneyi yakalamalarına olanak sağlıyor. Xiaomi 11T 7.499 TL fiyatıyla satılıyor.

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Amiral gemisi modunda ince ve hafif tasarım

Yalnızca 6,81 mm ve 158 g4 olan Xiaomi 11 Lite 5G NE, ultra ince ve hafif bir gövdeye sahip. 6,55 inç AMOLED Nokta Erkan, 10 bit TrueColor desteği ve Dolby Vision sayesinde canlı renkler ile üstün bir görüntü kalitesi sağlayan Xiaomi 11 ailesinin kamera mirasını sürdüren Xiaomi 11 Lite 5G NE, 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 5MP telemakro kamera ile çarpıcı bir çekim imkanı sunuyor. Qualcomm Snapdragon 778G 5G Mobil Platformuna sahip Xiaomi 11 Lite 5G NE, günlük kullanım deneyimini iyileştirmek için 5G'nin5 gücünden faydalanıyor. Cihaz ayrıca 4.250mAh pil ve kısa sürede şarj imkanı tanıyan 33W hızlı şarj ile donatıldı. Xiaomi 11 Lite 5G; 5.299TL'den başlayan tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarıyla satışa sunuldu.