Yapay zekaya Çin Seddi

Çin, son zamanlarda dünyanın birçok ülkesinde tartışmalara sebep olan yapay zeka sohbet robotlarına güvenlik soruşturması başlattığını duyurdu. Dün yapılan açıklamada, Çin’de üretilen ChatGPT tarzı yapay zeka teknolojilerinin, halkın kullanımına sunulmadan önce ülkedeki internet düzenleyicilerin soruşturmasına tabi tutulmasının zorunlu olduğu bildirildi. Açıklamada, bu uygulamayla yapay zeka teknolojilerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesinin hedeflendiği ifade edildi. Ayrıca bu teknolojilerin devlet için herhangi bir tehlike barındırmaması, terör ve aşırılık propagandasına sahip olmaması ve “ekonomik ve sosyal düzeni tehlikeye atacak herhangi bir içeriğe sahip olmaması” gerektiği vurgulandı.