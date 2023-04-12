Yapay zekaya Çin Seddi

Yeni teknolojiler soruşturmadan geçecek.
Çin, son zamanlarda dünyanın birçok ülkesinde tartışmalara sebep olan yapay zeka sohbet robotlarına güvenlik soruşturması başlattığını duyurdu. Dün yapılan açıklamada, Çin’de üretilen ChatGPT tarzı yapay zeka teknolojilerinin, halkın kullanımına sunulmadan önce ülkedeki internet düzenleyicilerin soruşturmasına tabi tutulmasının zorunlu olduğu bildirildi. Açıklamada, bu uygulamayla yapay zeka teknolojilerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesinin hedeflendiği ifade edildi. Ayrıca bu teknolojilerin devlet için herhangi bir tehlike barındırmaması, terör ve aşırılık propagandasına sahip olmaması ve “ekonomik ve sosyal düzeni tehlikeye atacak herhangi bir içeriğe sahip olmaması” gerektiği vurgulandı.
Alibaba’dan rakip uygulama
Ülkede yapay zekaya dair tartışmalar sürerken, Çinli teknoloji devleri de bu alan üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Son olarak Alibaba da ChatGPT benzeri bir yapay zeka robotunu piyasaya süreceğini açıkladı. “Tongyi Qianwen” isimli robotun çıkışına dair net bir tarih verilmezken, yakın gelecekte şirketin sunduğu hizmetlere entegre edileceği bildirildi. Tongyi Qianwen’in Çince’nin yanı sıra İngilizce de hizmet verebildiği, başlangıçta toplantılarda konuşulanları yazılı not haline getirme, e-posta yazma ve ticari teklif taslakları hazırlama gibi görevleri yerine getireceği ifade edildi.
Haberleri Fedha sunacak
Kuveyt merkezli haber kanalı Kuveyt News, yapay zekayla çalışan sanal haber sunucusu Fedha’yı tanıttı. Fedha’nın, medya organının Twitter hesabından günlük olarak haber bültenlerini sunmasının planlandığı ve zamanla Kuveyt aksanıyla konuşmasının beklendiği vurgulandı. Tanıtım videosunda Fedha “Ben Kuveyt’te, Kuwait News’te yapay zeka ile çalışan ilk sunucu olan Fedha. Ne tür haberleri tercih edersiniz? Görüşlerinizi duyalım.” dedi.