Teknoloji Yaşanan skandallar sonrası Facebook ismini değiştiriyor Zuckerberg 28 Ekimde duyuracak
SOSYAL MEDYA

Yaşanan skandallar sonrası Facebook ismini değiştiriyor: Zuckerberg 28 Ekim'de duyuracak

Bünyesinde WhatsApp, Instagram, Messenger ve Oculus'u da barındıran, 1 milyardan fazla kullanıcısı bulunan Facebook, şirket ismini değiştirmek için harekete geçti. CEO Mark Zuckerberg'in şirketin yeni unvanını 28 Ekim'deki konferansta açıklamayı planladığı ancak sabırsız davranarak çok daha önceden basınla paylaşabileceği ifade ediliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Reuters
Yaşanan skandallar sonrası Facebook ismini değiştiriyor: Zuckerberg 28 Ekimde duyuracak
Arşiv

Facebook radikal bir değişiklik yaparak şirket ismini değiştirmeye hazırlanıyor. Dış basında yer alan haberlere göre Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in şirketin yeni unvanını 28 Ekim'de yapılacak olan Connect konferansında açıklamayı planladığı iddia edildi. Zuckerberg'in sabırsız davranarak daha önceden de şirketin ismini açıklaması da bekleniyor.

UYGULAMA İSMİ KORUNACAK

Facebook'un uygulama ismi korunacak olup, Instagram, WhatsApp gibi şirketler de Facebook'un şirketi içine alınacak.

Facebook çöktü mü ve neden açılmıyor? Bugün Facebook’ta sorun var!
ÖZGÜN
Facebook çöktü mü ve neden açılmıyor? Bugün Facebook’ta sorun var!

BİLANÇO DÖNEMİNDE 10 MİLYAR LİRA KAR ELDE ETMİŞTİ

Facebook'un hali hazırda 1.35 milyar üyesi bulunuyor. Sosyal Medya sitelerini elinde tutan Facebook, Instagram ve WhatsApp'a da sahip durumda. Her yıl milyarlarca lira ciro elde eden şirket geçtiğimiz bilanço döneminde 10 milyar lira kâr elde etmişti.

WhatsApp Facebook ve Instagram çöktü
TEKNOLOJİ
WhatsApp Facebook ve Instagram çöktü

Büyük çöküş: Facebook 6 saatlik kesintiden sonra kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu duyurdu
TEKNOLOJİ
Büyük çöküş: Facebook 6 saatlik kesintiden sonra kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu duyurdu
Buranın halkı çok para veriyor

'Buranın halkı çok para veriyor'

​Kiraladıkları arabayla dilenmeye geldiler.
Facebookun ismi değişiyor

Facebook'un ismi değişiyor

Şirketin CEO'su Zuckerberg yeni ismi 28 Ekim'de duyuracak.
İYİ Parti lideri Meral Akşenere HDP Eş Başkanı Pervin Buldanın iktidar ortağı olacağız sözü soruldu: İlk kez sizden duyuyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turunda: Nijerya'da mevkidaşı ile açıklama yaptı

İsmail Demir müjdeli haberi verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.