|
Teknoloji

Yeni Şafak WhatsApp'ta: Kanallar özelliği açıldı

Dünya çapında 2 milyardan fazla aktif kullanıcısıyla en popüler mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp, 'Kanallar' özelliğini ülkemizde de kullanıma açtı. Gündeme dair önemli gelişmelerden ve özel içeriklerden haberdar olmak için Yeni Şafak WhatsApp kanalına abone olmayı unutmayın.

Seren Som
08:45 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kanallar özelliği şu an için herkese açılmadı ancak kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulacak.

Kanallar özelliği şu an için herkese açılmadı ancak kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulacak.

Dünyada en etkin iletişim ve haberleşme uygulamaları arasında öncü olan
, tıpkı Telegram'daki gibi Kanallar özelliğini (WhatsApp Broadcast Channel) Türkiye'deki kullanıcıları için devreye aldı.
olarak biz de onaylı/resmi
Kanalımız ile en güncel gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Son dakika gelişmelerden ve özel içeriklerden haberdar olmak için,
kanalına abone olabilirsiniz.
  • Kanallar özelliği şu an için herkese açılmadı ancak kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulacak.

Kanallar; yöneticilerin kanaldaki takipçilerine metin, fotoğraf ve video gönderebildiği tek yönlü görüşmeler olarak tanımlanabilir.

Kullanıcılar, Kanallar aracılığıyla, kişi ve kuruluşlardan gelen önemli güncellemeleri WhatsApp'tan ayrılmadan alabilecek. Bu yeni özellik sayesinde şimdiye kadar Instagram ve Twitter'da gördüğümüz kişi ve kurumlar kendine WhatsApp'ta da yer bulmuş olacak.

Kanallar, Güncellemeler adlı yeni bir sekmede geliştiriliyor. Bu sekme; durum özelliğini ve takip etmeyi seçtiğiniz kanalları içerirken, aile, arkadaş ve topluluklarınızla olan sohbetlerden ayrı bir şekilde konumlanıyor.

  1. WhatsApp’ı açın ve sağ üstte bulunan üç noktaya tıklayın.
  2. Yeni Grup seçeneğine tıklayın. Bir kişi ekleyerek grubu kurun.
  3. Grup sayfasına girin ve yine sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayın ve ardından 'Grup bilgisi' sekmesine tıklayın.
  4. Grup Ayarları’na basın.
  5. Burada Grup bilgisini düzenle ve Mesaj gönderebilir seçeneklerini göreceksiniz. Tam bir kanala sahip olmak için her birinin üzerini tıklayın. Açılacak pencereden Sadece Yöneticiler seçeneğini etkin hale getir ve Tamam diyerek çıkın.

Tüm bu aşamalardan sonra kanalın kullanıma hazır.

Kanalına kişileri tek tek ekleyebileceğin gibi bir URL bağlantısı göndererek de ekleyebilirsin. Bunu yapmak için:

  1. Grup sayfanı yani kanalını aç.
  2. Tıpkı yukarıda anlattığımız gibi, sağ üst köşedeki üç noktaya tıkla ve Grup Bilgisi’ne dokun.
  3. Katılımcı eklenin altında Bağlantı yoluyla davet et seçeneğini tıkla.
  4. Açılacak pencerede bir Davet bağlantısı göreceksin, bunu ister
    ile ister diğer mesajlaşma uygulamaların ile paylaşarak veya kopyala yapıştır yaparak dilediğin şekilde gönderebilirsin.


#Yeni Şafak
#Whatsapp
#Whatsapp Kanalı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SPK Reeder Teknoloji’nin halka arzına onay verdi: Reeder halka arz ne zaman?