Teknoloji Yerli ve Milli Uçtan Uca 5G Haberleşme Şebekesi Projesinde ilk aşama nisana kadar tamamlanacak
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Yerli ve Milli Uçtan Uca 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'nde ilk aşama nisana kadar tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin 5G'ye geçişinde donanım ve yazılım ihtiyaçlarının yerli ve milli imkanlarla sağlanması amacıyla geliştirilen 'Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'nin ilk fazının, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla tamamlanmış olacağını söyledi.

Haber Merkezi AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Vodafone Türkiye'nin düzenlediği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirilen "Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ’lerin Gücü" etkinliğinde konuştu.

Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'nde son durum ne?

Sayan, konuşmasında Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesine (HTK) üye firmalar ve mobil işletmeciler tarafından yürütülen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'ne değindi. Yerli ve milli bir üretim ekosisteminin geliştirilmesine yönelik politika ve stratejileri 5G için de sürdürdüklerini belirten Sayan, şunları söyledi:

"HTK bugün itibarıyla 130'dan fazla firma ve 8 binden fazla çalışanı barındıran bir organizasyon halini aldı. HTK üyesi firmalarımız ve mobil işletmecilerimiz tarafından ülkemizin 5G'ye giden yolda donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkanlarıyla cevap verebilmek amacıyla Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi geliştirildi ve bu projenin ilk fazı da inşallah 2021 yılının ilk çeyreği itibarıyla tamamlanmış olacak."

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"Senaryolar başarılı şekilde gerçekleştirildi"

Sayan, proje kapsamında ticari 5G mobil cihazlar kullanılarak, 5G veri aktarım ve görüşme senaryolarının yerli ve milli altyapılar üzerinden başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini gördüklerini bildirdi.

4,5G kapsamında işletmeciler tarafından yıllık ortalama 1,6 milyar liralık donanım ve yazılım yatırımı yapıldığını, 5G ile bu rakamın daha da yüksek olacağını vurgulayan Sayan, işletmecilerle KOBİ'lerin arz-talep noktasında bir denge kurarak ekosistemin geliştirmesine katkı sağlayabileceklerini düşündüklerini söyledi.

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