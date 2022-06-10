Teknoloji Youtubeda sahte Elon Musk videolarıyla 98 milyon dolarlık vurgun yaptılar
SOSYAL MEDYA

Youtube'da 'sahte Elon Musk' videolarıyla 98 milyon dolarlık vurgun yaptılar

YouTube sosyal medya kullanıcılarını dolandırmak için sahte Elon Musk videoları yayınlayan bir siber suçlu ağıyla mücadele edemediği için eleştirilerin odağında. Dolandırıcıların sahte Elon Musk videolarıyla 2021'de 98 milyon dolarlık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Youtubeda sahte Elon Musk videolarıyla 98 milyon dolarlık vurgun yaptılar
Elon Musk

YouTube'da yer alan bilgisayar korsanları hesapları ele geçirdi ve videoları sahte kripto para birimini tanıtmak için kullandı. BBC News, bu ay dört gün boyunca bu yayınlardan onlarcasının on binlerce kişi tarafından izlendiğini tespit etti.

Salı günü Elon Musk, YouTube'un "dolandırıcılık reklamları" ile mücadele etmediğini söyledi. Aylardır binlerce insan Musk'tan bir ödül alacaklarını düşünerek suçlulara kripto para göndererek kandırıldı.

  • Analistler, takip ettikleri dolandırıcıların 2021'de 98 milyon dolar kazandığını tespit etti.

Twitter'dan Elon Musk'a veto
FOTOĞRAF 7
Title
Yıllardır doğrudan bir müdahalesi olmasa da Twitter üzerinde yaptığı oylamalar ve manipülasyonlar Elon Musk’ın başını sık sık ağrıtıyor. Şimdi sosyal ağı satın almasına rağmen yine tehlikeli sularda geziyor.
Title
Twitter’dan Elon Musk’a uyarı<br>Geçtiğimiz hafta şok bir şekilde Twitter satın almaanlaşmasının askıda olduğunu duyuran Elon Musk, bot ve sahte hesapların oranının tam olarak hesaplanması için yönetim kuruluna talepte bulunduğunu belirtmişti.
Title
Elon Musk daha sonra yaptığı paylaşımda ise rastgele olarak seçilen 100 Twitter hesabı üzerinden bot hesap oranının bulunabileceğini ve Twitter’ın da bu tür bir hesaplama yaptığını dile getirdi. İpler de burada koptu. Musk bir ihtimal bot hesapların yüzde 90 seviyesine kadar ulaştığını iddia etti.
Title
Twitter hukuk ekibi açıklama sonrasında Elon Musk’a ulaşarak gizlilik sözleşmesinin ihlal edildiğini bildirdi.
Title
Zira bu hesaplama bilgileri şirket içi gizli bilgiler ve gerektiği takdirde satın alım sözleşmeleri veya menkul kıymetler komisyonuna sunulan mali dönem raporlarında yer veriliyor.
Title
Bunun tüm kullanıcılara açılması ve üstelik hepsinin bu hesabı yapmaya girişmesi sıkıntı oluşturabilir.<br>
Title
Elon Musk ve Twitter arasında gizlilik gerilimi
Twitter'dan Elon Musk'a veto
Elon Musk ve Twitter arasında gizlilik gerilimi Twitter üzerindeki sahte bot hesapların tahmini oranlarını nasıl hesapladığını anlatan Elon Musk'a gizlilik anlaşmasını ihlal ettiğine dair hukuk ekibi tarafından uyarı yapıldı.

Bilgisayar korsanları birkaç günde binlerce YouTube kanalının adını ve resmini değiştirerek, Musk'ın CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreticisinin resmi Tesla kanalları gibi görünmelerini sağladı.

Elon Musk'ın başı dertte
DÜNYA
Elon Musk'ın başı dertte

Elon Musk Twitter kullanıcı verilerine erişecek
TEKNOLOJİ
Elon Musk Twitter kullanıcı verilerine erişecek
Tonlarcasını insanlara yedireceklerdi

Tonlarcasını insanlara yedireceklerdi

​Et işleme tesisinde skandal görüntü.
Mehmetçiğin nefesiteröristlerin ensesinde

Mehmetçiğin nefesi
teröristlerin ensesinde

Pençe-Kilit bölgesinde 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Muğladaki yangınla ilgili üç gözaltı: Yangın çıkarıp, selfie yapmış

​Fotoğraf ödülleri sahiplerini buluyor.

Görüntüleri 100 milyondan fazla izlendi.

Gelen tepkiler üzerine ​iki ayda iki kez çark etti.

​TÜİK Nisan ayı verilerini son dakika olarak duyurdu.

​Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni ekonomi mesajı.

​Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.