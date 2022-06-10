Youtube'da 'sahte Elon Musk' videolarıyla 98 milyon dolarlık vurgun yaptılar

Elon Musk daha sonra yaptığı paylaşımda ise rastgele olarak seçilen 100 Twitter hesabı üzerinden bot hesap oranının bulunabileceğini ve Twitter’ın da bu tür bir hesaplama yaptığını dile getirdi. İpler de burada koptu. Musk bir ihtimal bot hesapların yüzde 90 seviyesine kadar ulaştığını iddia etti.