Youtube'da 'sahte Elon Musk' videolarıyla 98 milyon dolarlık vurgun yaptılar
YouTube sosyal medya kullanıcılarını dolandırmak için sahte Elon Musk videoları yayınlayan bir siber suçlu ağıyla mücadele edemediği için eleştirilerin odağında. Dolandırıcıların sahte Elon Musk videolarıyla 2021'de 98 milyon dolarlık vurgun yaptığı ortaya çıktı.
YouTube'da yer alan bilgisayar korsanları hesapları ele geçirdi ve videoları sahte kripto para birimini tanıtmak için kullandı. BBC News, bu ay dört gün boyunca bu yayınlardan onlarcasının on binlerce kişi tarafından izlendiğini tespit etti.
Salı günü Elon Musk, YouTube'un "dolandırıcılık reklamları" ile mücadele etmediğini söyledi. Aylardır binlerce insan Musk'tan bir ödül alacaklarını düşünerek suçlulara kripto para göndererek kandırıldı.
Analistler, takip ettikleri dolandırıcıların 2021'de 98 milyon dolar kazandığını tespit etti.