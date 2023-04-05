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TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları ve isim listesi

TOKİ İstanbul 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1 Nisan'da başladı ve 19 Nisan 2023 tarihinde sona erecek. TOKİ Tuzla kura çekilişlerinin ardından Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, kura çekilişi gerçekleştiriliyor. Bu noktada ise "TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları açıklandı mı, başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır, isim listesi yayınlandı mı?" soruları yanıt arıyor. İşte TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları ve isim listesi...

13:27 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
TOKİ

TOKİ

TOKİ İstanbul kuraları tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları ve isim listesi sorgulamaları hız kazandı. 16 Mart'ta başlayan TOKİ Tuzla kuralarının 29 Mart tarihinde sona ermesiyle TOKİ heyecanı yeni semtlerde yaşanıyor. İşte 2+1 ve 3+1 İstanbul TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları ile isim listesi sorgulama sayfası...

TOKİ İSTANBUL KURALARI DEVAM EDİYOR!

TOKİ tarafından İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.

İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler 28 bin 340 konut, İstanbul Çatalca İlçesi 540 konut, İstanbul Silivri İlçesi Selimpaşa 200 konut ve İstanbul Tuzla İlçesi 20 bin 920 konut olmak üzere toplamda 50 bin konut sahibine teslim edilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İlk Evim İlk İş Yerim İlk Evim Arsa projesinde konut sahibi olmaya hak kazanlar e-Devlet TOKİ Tuzla kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile kazanan isim listesini görebilecek.

İSTANBUL TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri kura çekimi Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda saat 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da başladı. TOKİ Arnavutköy - Başakşehir - Esenler kurası 19 Nisan'a kadar sürecek.

İSTANBUL HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konut kura çekim tarihleri ve konut sayılar şu şekilde:

İstanbul Tuzla: 20 BİN 920 KONUT (16-29 MART)

Silivri Selimpaşa: 200 KONUT (30 MART)

Çatalca:540 KONUT (30 MART)

Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler: 28 BİN 340 KONUT (1-19 NİSAN)



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