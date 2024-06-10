Emniyet şeridi cezası 2024 tutarı belli oldu! Trafikte emniyet şeridi ihlali yapmak birçok kazaya sebebiyet verebildiğinden trafik ekipleri tespit ettiklerine emniyet şeridi cezası keser. Emniyet şeridine girme cezası trafik kazalarının önüne geçmede caydırıcı rol oynuyor. 2024 yılı itibarıyla, şerit ihlali ve emniyet şeridi kullanımıyla ilgili cezaların tutarları güncellendi. Emniyet şeridi kullanmanın ceza kodu 46/2-f'dir. Peki, trafikte emniyet şeridi kullanma cezası 2024 ücretleri ne kadar? İşte ayrıntılar...