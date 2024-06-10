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Trafik sigortası temmuz ayı prim artış oranı netleşti: Ne kadar zam geldi?

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yapılan düzenleme ile Temmuz 2024 ayı için zorunlu trafik sigortasında uygulanacak azami prim artış oranı %3,5 olarak belirlendi. Bu oran, Haziran 2024'te uygulanan azami prim artış oranı olan %3,5'un üzerine çıkmıyor. Peki uygulama ne zaman hayata geçecek?

13:31 - 10/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Trafik sigortası azami prim artış oranı
Trafik sigortası azami prim artış oranı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (zorunlu trafik sigortası) primlerinin artış oranını açıkladığı genelgeyi yayımladı.

Trafik sigortasında temmuz ayı azami prim artış oranı belli oldu mu?

Genelgede, "Madde 1-14/07/2007 tarih 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmeliğin geçici 11. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 2024 yılı haziran ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı temmuz ayı için yüzde 3,5 artırılarak uygulanır" ifadesine yer verildi. Genelgeye göre uygulama 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.



#Trafik sigortası azami prim artış oranı
#Trafik sigortası
#zorunlu trafik sigortası
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