Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? İşte Diyanet'in cevabı

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk Ramazan ayı dolayısıyla 'Alo Fetva' hattına vatandaşların ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi.

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

En çok merak edilenlerin başında unutarak yeme içmenin orucu bozup bozmayacağı sorusunun geldiğini belirten İl Müftüsü Yakup Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mesela sahurda ezan bitene kadar yemek içmek olur mu devam edilebilir mi diye soruyorlar? Hayır, ezan namaz vaktinin girdiğini orucun başladığını ilan ediyor. Allahu Ekber dediği andan itibaren de yemeyi içmeyi kesmek lazım. Bir başka soru ise sürekli yolcu olanlar oruç tutabilir mi diye sorular geliyor; hayır bunlar oruç tutmayabilir ama yolculuğa çıkmadıkları zaman mutlaka kaza etmeleri lazım. Banyo yapmak, gusül abdesti almak orucu bozar mı? diye soruyorlar. Boğaza su kaçmadığı sürece bunlar orucu bozmaz. Unutarak yemek içmek ile ilgili soru çok geliyor. Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Diş fırçalamak orucu bozar mı? diye soru geliyor. Keza boğaza su veya macun kaçırmamak şartıyla orucu bozmaz. Mühim olan mideye bir şey gitmemesidir. Astım hastaları sorular soruyor. Astım spreyi kullanmak orucu bozmaz. Kalp hastaları dil altı hapı kullanıyorlar bu orucu bozar mı, bu da bozmaz."

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Hangi şeyler orucu bozup sadece kazayı gerektirir?

Yolculuk, hastalık, ileri derecede yaşlılık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak bozulan orucun, sadece kaza edilmesi gerekir. Ayrıca, kasıt olmaksızın yemek-içmek; beslenme amacı ve anlamı taşımayan, yenilip içilmesi mutat olmayan veya insan tabiatının meyletmediği şeylerin yenilip içilmesi orucu bozar ve sadece kazasını gerektirir. Ramazanda bir mazeret olmaksızın tutulmayan oruçlar, gününe gün kaza edilir. Ancak mazeretsiz olarak Ramazan orucunu tutmamak büyük günah olup, ayrıca bundan dolayı tövbe ve istiğfarda bulunmak gerekir. Ramazan ayı günahların affı için bir fırsattır. Diğer günlerde tutulan oruç, kıymet itibariyle Ramazanda tutulan orucun yerini tutamaz.

Oruç kefareti ne demektir? Hangi durumlarda gerekir?

Oruç kefareti, Ramazan orucunun, mazeretsiz olarak bozulması sebebi ile bir ceza olarak, Ramazan dışında peş peşe iki kamerî ay veya altmış gün oruç tutmak demektir. Meşru bir mazeret bulunmaksızın yemek, içmek, cinsel ilişkide bulunmak ya da bu anlama gelecek fiillerden birini yapmakla oruç bozulur ve bozulan orucun kaza edilmesi gerekir. Eğer bu şekilde bozulan oruç Ramazan orucu ise, ayrıca kefaret orucu tutmak gerekir. Oruç kefaretini oruç tutma yolu ile ödemeye sağlığı elvermeyen kimse, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Âdet hâlinde bulunan kadınlar, bu günlerinde kefaret oruçlarına ara verirler. Bu durumlarından çıkar çıkmaz ara vermeden kefaret orucuna devam ederek 60 günü tamamlarlar.

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Ramazan ayında en çok sorulan sorular arasında "unutarak yemek içmek orucu bozar mı?" sorusu yer alıyor. Peki Hangi durumlar orucu bozup sadece kazayı gerektirir? Oruç kefareti ne demektir? Hangi durumlarda gerekir? sorularının yanıtını haberimizde sizlerle paylaştık.