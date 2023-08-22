Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon, bilgisayar satışı ile ilgili detaylar Kabine Toplantısı'nın ardından gündemde yer alıyor. AK Parti Seçim Beyannamesi’nde yer alan düzenlemeye göre, üniversite öğrencileri bir kereye mahsus bilgisayar ve telefon alımlarında KDV ve ÖTV’den muaf tutulacak. Peki, vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyası başvuruları ne zaman başlıyor?

VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üniversite öğrencileri, bir defaya özel olarak vergiden muaf tutulacak ve vergisiz telefon ve bilgisayar sahibi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversite öğrencileri için vergisiz telefon, bilgisayar ve bedava internet adımlarının atıldığını söyledi.

Gençlere verdikleri sözü tutacaklarını aktaran Erdoğan “Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız.” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek.

Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

2023 CEP TELEFONU VERGİSİ NE KADAR?

Telefonların vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla %1 oranında Kültür ve Turizm Bakanlığı Payı, %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve %18 oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişiyor.

KDV Kanununa ve Kanunun Cumhurbaşkanına (daha önce Bakanlar Kuruluna) verdiği yetkiye göre üç farklı KDV oranı uygulaması yapılıyor.

Standart oran %18

İndirimli oran %8

Süper indirimli oran %1

Söz konusu mevzuata göre %8 ve %1 orana tabi mal ve hizmetlerin listesi Cumhurbaşkanı Kararı ile belirleniyor. Bunun dışında kalan mal ve hizmetler ise standart oran olan %18 KDV oranıyla satışa sunuluyor.







