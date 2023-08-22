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ÖTV'siz telefon ve bilgisayar başvurusu ne zaman, nereden yapılacak?

Öğrencilere bir kereye mahsus olmak üzere vergisiz bilgisayar ve telefon kampanyası niçin son gelişmeler takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, öğrencilere vergisiz olarak satılacak olan telefonlara ilişkin açıklamada bulundu. Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı (indirimi) ne zaman başlayacak? ÖTV'siz telefon ve bilgisayar başvurusu ne zaman? İşte detaylar...

16:18 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Vergisiz telefon

Vergisiz telefon

Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon, bilgisayar satışı ile ilgili detaylar Kabine Toplantısı'nın ardından gündemde yer alıyor. AK Parti Seçim Beyannamesi’nde yer alan düzenlemeye göre, üniversite öğrencileri bir kereye mahsus bilgisayar ve telefon alımlarında KDV ve ÖTV’den muaf tutulacak. Peki, vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyası başvuruları ne zaman başlıyor?

VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üniversite öğrencileri, bir defaya özel olarak vergiden muaf tutulacak ve vergisiz telefon ve bilgisayar sahibi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversite öğrencileri için vergisiz telefon, bilgisayar ve bedava internet adımlarının atıldığını söyledi.

Gençlere verdikleri sözü tutacaklarını aktaran Erdoğan “Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız.” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek.

Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

2023 CEP TELEFONU VERGİSİ NE KADAR?

Telefonların vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla %1 oranında Kültür ve Turizm Bakanlığı Payı, %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve %18 oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişiyor.

KDV Kanununa ve Kanunun Cumhurbaşkanına (daha önce Bakanlar Kuruluna) verdiği yetkiye göre üç farklı KDV oranı uygulaması yapılıyor.

Standart oran %18

İndirimli oran %8

Süper indirimli oran %1

Söz konusu mevzuata göre %8 ve %1 orana tabi mal ve hizmetlerin listesi Cumhurbaşkanı Kararı ile belirleniyor. Bunun dışında kalan mal ve hizmetler ise standart oran olan %18 KDV oranıyla satışa sunuluyor.


Vergisiz telefon ve bilgisayar kaç para olacak? İşte marka marka vergisiz telefon fiyatları
Vergisiz telefon ve bilgisayar kaç para olacak? İşte marka marka vergisiz telefon fiyatları

Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı 2. tur seçim sonrası gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından gençlere verilen müjdeler tekrar aranmaya başladı. Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklamıştı. Üniversite öğrencilerine cep telefonu ve bilgisayar alımlarında tek seferlik vergi muafiyeti sağlanacak. Vergi muafiyetinin ne kadar olacağı açıklanmadı ancak verginin tamamen sıfırlanması durumunda telefonlarda yüzde 50’ye varan indirim olacak. Bakan Mehmet Şimşek vergisiz telefon satışı düzenlemesine ilişkin son durumu paylaştı. Peki ÖTV'siz cep telefonu fiyatları ne kadar? Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatları kaç TL? İşte vergisiz cep telefon fiyatları.


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