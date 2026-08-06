‘Aha dayıya sor’ sözleriyle hafızalara kazınmıştı: Hasan Taşkıran şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor

Bir döneme damga vuran "4 kere hacca gidip geldim, aha dayıya sor" sözleriyle hafızalara kazınan Hasan Taşkıran, yıllar sonra katıldığı bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 10 yıl cezaevinde kaldığını belirten Taşkıran, hakkında açılan gasp davasının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Daha önceki yaralama dosyasıyla birleştirilen dava nedeniyle 28 yıl hapis cezası aldığını söyleyen Taşkıran, infaz düzenlemeleri ve denetimli serbestlik kapsamında yaklaşık 10 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiğini ifade etti.

NAMAZ KILMAYI ABDEST ALMAYI ÖĞRENDİ

Cezaevi sürecinin hayatında önemli değişikliklere neden olduğunu dile getiren Taşkıran, "Belki de bunda bir hayır vardı." diyerek yaşadıklarını değerlendirdi. Bu süreçte namaz kılmayı ve abdest almayı öğrendiğini anlatan Taşkıran, "Bunları daha önce bilmiyordum. Belki de cezaevine girmemin bana böyle bir faydası oldu." ifadelerini kullandı.

‘ARTIK SUÇTAN UZAK DURUYORUM’

Denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülüklerinin 2030 yılına kadar devam edeceğini belirten Taşkıran, hayatına yeni bir yön vermeye çalıştığını söyledi. Yaşadığı değişimin en somut örneklerinden birinin yolda bulduğu cep telefonunu sahibine teslim etmesi olduğunu anlatan Taşkıran, suçtan uzak bir yaşam sürdürmek istediğini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADAN GEÇİMİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR

Kayseri'de annesi, eşi ve üç çocuğuyla birlikte yaşayan Taşkıran, denetimli serbestlik şartları nedeniyle düzenli bir iş bulmakta zorlandığını ifade etti. Geçimini büyük ölçüde ailesinin desteğiyle sağladığını belirten Taşkıran, TikTok, Instagram ve YouTube üzerinden yaptığı canlı yayınlarla gelir elde etmeye çalıştığını söyledi.

Yıllar önce gündem olan sözleriyle tanınmaya devam ettiğini belirten Taşkıran, artık farklı bir hayat kurmaya çalıştığını ifade etti.