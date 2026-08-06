‘Aha dayıya sor’ sözleriyle hafızalara kazınmıştı: Hasan Taşkıran şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor
2015 yılında gözaltında söylediği "Aha dayıya sor" sözleriyle sosyal medyada fenomen haline gelen Hasan Taşkıran, yaklaşık 10 yıl süren cezaevi hayatının ardından sessizliğini bozdu. Taşkıran, cezaevinde yaşadığı değişimi ve yeni hayatını anlattı.
Yaklaşık 10 yıl cezaevinde kaldığını belirten Taşkıran, hakkında açılan gasp davasının gerçeği yansıtmadığını savundu.
Daha önceki yaralama dosyasıyla birleştirilen dava nedeniyle 28 yıl hapis cezası aldığını söyleyen Taşkıran, infaz düzenlemeleri ve denetimli serbestlik kapsamında yaklaşık 10 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiğini ifade etti.
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‘ARTIK SUÇTAN UZAK DURUYORUM’
Denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülüklerinin 2030 yılına kadar devam edeceğini belirten Taşkıran, hayatına yeni bir yön vermeye çalıştığını söyledi. Yaşadığı değişimin en somut örneklerinden birinin yolda bulduğu cep telefonunu sahibine teslim etmesi olduğunu anlatan Taşkıran, suçtan uzak bir yaşam sürdürmek istediğini dile getirdi.
SOSYAL MEDYADAN GEÇİMİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR
Kayseri'de annesi, eşi ve üç çocuğuyla birlikte yaşayan Taşkıran, denetimli serbestlik şartları nedeniyle düzenli bir iş bulmakta zorlandığını ifade etti. Geçimini büyük ölçüde ailesinin desteğiyle sağladığını belirten Taşkıran, TikTok, Instagram ve YouTube üzerinden yaptığı canlı yayınlarla gelir elde etmeye çalıştığını söyledi.
Yıllar önce gündem olan sözleriyle tanınmaya devam ettiğini belirten Taşkıran, artık farklı bir hayat kurmaya çalıştığını ifade etti.
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