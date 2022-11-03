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Xiaomi 12S Ultra Concept özellikleri ve fiyatı

Çinli elektronik devi Xiaomi sadece 10 adet üretilen yeni konsept telefonu Xiaomi 12S Ultra Concept’i tanıttı. Son yıllarda fiyat/performans odaklı çıkardığı cihazlarla akıllı telefon dünyasının en önemli isimlerinden biri haline gelen Xiaomi yeni telefonuyla çıtayı oldukça yükseltti. Kamera lensi boyutlarında lensler takılabilmesi ile dikkat çeken 12S Ultra Concept, profesyonel çekimler yapılmasını sağlıyor. Peki Xiaomi 12S Ultra Concept özellikleri neler? Fiyatı ne kadar? Türkiye'de satışa çıkacak mı? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Xiaomi 12S Ultra Concept özellikleri ve fiyatı
Xiaomi 12S Ultra Concept

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Temmuz ayında 12S modelini tanıtmıştı. Bu telefon serisinin 12S Ultra modelinde kullanılan kamera sensörü dikkat çekmişti. Şimdi ise Xiaomi farklı bir adım atarak, cihazın özel bir versiyonunu geliştirildi. Xiaomi 12S Concept olarak adlandırılan bu akıllı telefon, Leica lenslerinin takılabildiği bir kamera altyapısına sahip.

XİAOMİ 12S ULTRA CONCEPT ÖZELLİKLERİ

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

Ekran: 6.73 inç, QHD+, 120 Hz, 522 ppi, 1.500 nit, AMOLED LTPO 2.0

RAM: 8GB/ 12 GB

Depolama: 256 GB/ 512 GB

Kamera: 50 Megapiksel ana (OIS ile)+48 Megapiksel geniş+48 Megapiksel periskop kamera (OIS ile)

Video kaydı: 4K 60 fps / 8K

Batarya: 4.860 mAh

Hızlı şarj: Quick Charge 4+ destekli 67W hızlı kablolu (15 dakikada yüzde 50), 50W kablosuz (15 dakikada yüzde 40) ve 10W ters kablosuz.

XİAOMİ 12S ULTRA CONCEPT FİYATI

Xiaomi 12S Ultra Contept fiyatı 41 bin 210 dolar olarak açıklandı.

XİAOMİ 12S ULTRA TÜRKİYE'DE SATILACAK MI?

Xiaomi CEO’su Lei Jun yaptığı açıklama ile Xiaomi 12S Ultra’nın yalnızca Çin pazarında satılacağını ve Çin dışında satın alınamayacağını belirtti. Başarılı yönetici ancak önümüzdeki yıllar için bu durumun değişebileceğini dile getirdi.

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