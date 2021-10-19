Yasin Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 83 ayettir. Sure, adını ilk ayeti oluşturan "Yâ-Sîn” harflerinden almıştır.

Yasin Suresi'nin fazileti

Hadis kaynaklarında Hz. Peygamber’den Yâsîn sûresinin faziletine dair nakledilmiş sözler yer alır. Bunlardan biri şöyledir: “Her şeyin bir kalbi vardır; Kur’an’ın kalbi de Yâsîn’dir” (Tirmizî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 7; Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 21; krş. Müsned, V, 26. Diğer bazı rivayetler için bk. Şevkânî, IV, 410-411). İbn Abbas’ın da –bu sûrenin son âyeti hakkında– “Yâsîn’in ve onu okumanın niçin bu kadar faziletli olduğunu bilmiyordum; meğer bu âyetten dolayı imiş” dediği nakledilir (Zemahşerî, III, 294-295). Hadislerin sıhhat durumu tartışmalı olmakla beraber, öteden beri İslâm âlimleri Resûlullah’ın bu sûreye özel bir ilgi gösterdiği kanaatini taşımışlar ve müslümanlar da Kur’an tilâvetinde ona ayrı bir yer vermişlerdir. Bu sebeple Yâsîn sûresi için özel tefsirler kaleme alınmıştır (Ölülere Yâsîn okunmasıyla ilgili hadiste “ölmek üzere olanlar”ın kastedildiği kanaati hâkim olmakla beraber, bunu öldükten sonra veya ölünün kabri başında okunacağı şeklinde anlayanlar da vardır, bk. Elmalılı, VI, 4004).

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ÖZGÜN Yasin Suresi Okunuşu: Yasin Suresi Arapça oku, dinle, fazileti

Yasin Suresi hangi cüzde, hangi sayfada?

Yasin Suresi Kuran'da 36. suredir. 22 ve 23.cüzlerde yer alan Yasin Suresi 439. sayfada bulunmaktadır.

Yasin Suresi'nde kaç ayet var, kaç sayfa?

Yasin Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 83 ayettir ve 6 sayfadan oluşmaktadır.

Yasin Suresi dinle (İshak Danış)

ÖZGÜN Kur'an'da kaç ayet var? Kur'an 6666 ayet mi?