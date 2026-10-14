En çok ne yoksa o konuşulur

Para yoksa para, ev yoksa ev, araba yoksa araba, makam yoksa makam, iş yoksa iş, ahlak yoksa ahlak konuşulur.
Yani en çok ne yoksa ne eksikse ne isteniyorsa onu konuşuruz.
Muhabbet konusunu eksik olan ya da elde olmayan ya da arzu edip ulaşamadığımız şeyler belirler.
Elde olanlar ve sahip olduklarımız konuşulmaya pek değer görülmez.
Futboldaki hakemlerin yaptığı yolsuzluk, belediyelerdeki yolsuzluk, borsada fon yoluyla yapılan yolsuzluk.
En çok yolsuzluk konuşuluyorsa eksik olan ne?
Yol.
Bu sıkıntılardan toplumu kurtaracak sağlıklı kalıcı, güvenli bir yola ihtiyaç var.
Çözüm tarafında yer alanlar uzun vadeli yola odaklanmalı.
O yolun adı ne?
Nedir bu?
Bu kavramlar tüm insanlar için aynı öneme sahip olan ortak paydaları temsil eder.
Toplumların bir arada barış içinde yaşamasını sağlayan ve insan onurunu koruyan bu değerler, yerel veya ulusal normlardan farklı olarak küresel bir geçerliliğe sahiptir.
• Sevgi ve Saygı: İnsanların birbirlerinin varlığına, inançlarına ve farklılıklarına değer vermesi; şefkat ve hoşgörüyle yaklaşmasıdır.
• Çevre ve Doğa Duyarlılığı: Yaşadığımız gezegeni, hayvanları ve doğal kaynakları koruyarak gelecek nesillere aktarma sorumluluğudur.
• Kapsayıcıdır: Belirli bir gruba veya millete değil, tüm insanlığa hitap eder.
• Birleştiricidir: Farklı kültürlerden gelen insanların uluslararası platformlarda ortak bir paydada buluşmasını ve dayanışma içinde çalışmasını sağlar.
• Zaman Üstüdür: Dönemsel trendlerin ötesinde, insanlık tarihi boyunca önemini kaybetmeyen kalıcı niteliklerdir.
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İLKE Vakfı’nın “Gençlik ve Gönüllülük Araştırması” gönüllülüğü dört farklı gözden incelemiş: Genç İHH’da aktif görev alanlar, görev almadan faaliyetlere katılanlar, kurumdan ayrılmış eski gönüllüler ve hiçbir sivil toplum kuruluşuyla bağı olmayan gençler.
Rapordan neler çıkmış bakalım;
Katılımcıların yüzde 52'si gençlerin sivil topluma katılmamasını siyasi ya da güvenlik kaygılarıyla açıklıyor.
Gençlerin ilgisini en çok çeken sivil toplum faaliyeti gezi, kamp ve piknik gibi sosyal etkinlikler (%83). Sportif faaliyetler %27, insani yardım %21, kariyer ve mesleki gelişim %19 ile sıralanıyor.
Katılımcıların %55'i burs veya ücretin gönüllü katılımını artıracağını düşünüyor.
Hiçbir kuruluşta yer almayan gençlerin %43'ü zaman bulamadığını, %34'ü kimle tanışması gerektiğini bilmediğini söylüyor.
Gönüllüler için en zorlayıcı konular zaman bulmak (%43), maddi giderler (%25) ve kurumun işleyişindeki belirsizlikler (%24).
Yalnız ve desteksiz hissetme, görevin ilk üç ayında zirve yapıyor.
Arkadaş daveti, kurumla ilk temasın en yaygın yolu (%34).
Rapora ilke.org.tr üzerinden erişilebilir.
Haklılar.
Bu tür dernek, vakıf ve kurumlarda yöneticiler emeklerinin karşılığında para alırken, gençlerden parasız emek vermelerini istemek adil değil, etik de değil ahlaki de değil, doğru da değil.