En çok ne yoksa o konuşulur

Para yoksa para, ev yoksa ev, araba yoksa araba, makam yoksa makam, iş yoksa iş, ahlak yoksa ahlak konuşulur.

Yani en çok ne yoksa ne eksikse ne isteniyorsa onu konuşuruz.

Muhabbet konusunu eksik olan ya da elde olmayan ya da arzu edip ulaşamadığımız şeyler belirler.

Elde olanlar ve sahip olduklarımız konuşulmaya pek değer görülmez.

Şu anda en çok ne konuşuluyor?

Futboldaki hakemlerin yaptığı yolsuzluk, belediyelerdeki yolsuzluk, borsada fon yoluyla yapılan yolsuzluk.

En çok yolsuzluk konuşuluyorsa eksik olan ne?

Yol.

Bu sıkıntılardan toplumu kurtaracak sağlıklı kalıcı, güvenli bir yola ihtiyaç var.

Çözüm tarafında yer alanlar uzun vadeli yola odaklanmalı.

O yolun adı ne?

Evrensel değerler.

Nedir bu?

Evrensel değerler, coğrafya, din, dil, ırk veya kültür farkı gözetmeksizin tüm insanlık tarafından ortaklaşa kabul gören, benimsenen ve saygı duyulan temel ahlaki, hukuki ve insani ilkeler.

Bu kavramlar tüm insanlar için aynı öneme sahip olan ortak paydaları temsil eder.

Toplumların bir arada barış içinde yaşamasını sağlayan ve insan onurunu koruyan bu değerler, yerel veya ulusal normlardan farklı olarak küresel bir geçerliliğe sahiptir.

En yaygın kabul gören evrensel değerler ve özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

• Adalet ve Eşitlik : Tüm insanların yasalar önünde aynı haklara sahip olması ve ayrımcılığa uğramaması ilkesidir.

• Barış : Toplumların ve bireylerin çatışmadan uzak, huzur ve güven içinde bir arada yaşama idealidir.

• Özgürlük : Bireylerin başkalarının haklarını kısıtlamadan kendi kararlarını verebilme ve düşüncelerini ifade edebilme hakkıdır.

• İnsan Hakları : Her bireyin sadece insan olmasından kaynaklanan, devredilemez ve vazgeçilemez haklarının bütünüdür.

• Dürüstlük ve Güvenilirlik : Uzun süreli dostlukların ve toplumsal huzurun anahtarı olan doğruculuktur.

• Sevgi ve Saygı: İnsanların birbirlerinin varlığına, inançlarına ve farklılıklarına değer vermesi; şefkat ve hoşgörüyle yaklaşmasıdır.

• Çevre ve Doğa Duyarlılığı: Yaşadığımız gezegeni, hayvanları ve doğal kaynakları koruyarak gelecek nesillere aktarma sorumluluğudur.

Evrensel değerlerin temel özellikleri şunlardır;

• Kapsayıcıdır: Belirli bir gruba veya millete değil, tüm insanlığa hitap eder.

• Birleştiricidir: Farklı kültürlerden gelen insanların uluslararası platformlarda ortak bir paydada buluşmasını ve dayanışma içinde çalışmasını sağlar.

• Zaman Üstüdür: Dönemsel trendlerin ötesinde, insanlık tarihi boyunca önemini kaybetmeyen kalıcı niteliklerdir.

Kısacası evrensel değerler, daha adil, yaşanabilir ve huzurlu bir dünya inşa edebilmek için insanlığın ortaklaşa sığındığı güvenli limanlardır.

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İLKE Vakfı’nın “Gençlik ve Gönüllülük Araştırması” gönüllülüğü dört farklı gözden incelemiş: Genç İHH’da aktif görev alanlar, görev almadan faaliyetlere katılanlar, kurumdan ayrılmış eski gönüllüler ve hiçbir sivil toplum kuruluşuyla bağı olmayan gençler.

Rapordan neler çıkmış bakalım;

Katılımcıların yüzde 52'si gençlerin sivil topluma katılmamasını siyasi ya da güvenlik kaygılarıyla açıklıyor.

Yani gençlerde siyasi bağlantı ve güvenilirlik endişesi var.

Haklılar.

Gençlerin ilgisini en çok çeken sivil toplum faaliyeti gezi, kamp ve piknik gibi sosyal etkinlikler (%83). Sportif faaliyetler %27, insani yardım %21, kariyer ve mesleki gelişim %19 ile sıralanıyor.

Buradan da sivil toplum derneklerinin gezi kamp ve pikniğe daha çok önem vermeleri gerektiği ortaya çıkıyor.

Katılımcıların %55'i burs veya ücretin gönüllü katılımını artıracağını düşünüyor.

Gönüllü gençler emeklerinin sadece manevi doyumla değil, ücret olarak da karşılığını istiyor.

Hiçbir kuruluşta yer almayan gençlerin %43'ü zaman bulamadığını, %34'ü kimle tanışması gerektiğini bilmediğini söylüyor.

Buradan da sivil derneklerin kendilerini yeterince tanıtamadığı görülüyor.

Gönüllüler için en zorlayıcı konular zaman bulmak (%43), maddi giderler (%25) ve kurumun işleyişindeki belirsizlikler (%24).

Yalnız ve desteksiz hissetme, görevin ilk üç ayında zirve yapıyor.

Arkadaş daveti, kurumla ilk temasın en yaygın yolu (%34).

Rapora ilke.org.tr üzerinden erişilebilir.

Rapordan çıkan sonuç şu ; Gençler, sivil toplum kuruluşlarında, vakıflarda, derneklerde, gönüllüğe evet ama parasız, karşılıksız gönüllülüğe hayır diyor.

Haklılar.

“Ben bu işi parasız yaparım ” diyenler varsa alınlarından öpülür.

Bu tür dernek, vakıf ve kurumlarda yöneticiler emeklerinin karşılığında para alırken, gençlerden parasız emek vermelerini istemek adil değil, etik de değil ahlaki de değil, doğru da değil.