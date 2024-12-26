Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı. Asgari ücret zammı sonrası yemek paraları da merak konusu oldu. Peki 2025 yılı yemek ücreti ne kadar olacak belli oldu mu? İşte günlük yemek parası yeni tutarına ilişkin detaylar…
2024 yılı günlük yemek ücreti 1 Ocak’tan itibaren KDV dahil 187 TL olarak belirlenmişti. Yeni asgari ücret zammı belirlendi. Buna göre ocak ayından itibaren net asgari ücret 22 bin 104 TL oldu. Asgari ücret artışı sonrası yemek ücretleri de gündemde yerine alan konular arasında yer aldı. Peki, 2025 yılı yemek ücreti belli oldu mu, ne kadar olacak?
2025 yılı yemek ücreti ne kadar olacak belli oldu mu?
2024 yılı günlük yemek ücreti 1 Ocak’tan itibaren KDV dahil 187 lira olarak hesaplanıyordu. Yeni asgari ücret zammı ile günlük yemek parasının da en az yüzde 30 oranında artması bekleniyor. 1 Ocak’tan itibaren uygulanması beklenen günlük yemek ücretinin 187 TL’den 243,1 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Bu kapsamda 26 gün üzerinden hesaplandığında ise işçilere ödenecek yemek ücreti 4.862 TL’den 6.320,6 TL’ye çıkacak.