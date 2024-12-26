2024 yılı günlük yemek ücreti 1 Ocak’tan itibaren KDV dahil 187 TL olarak belirlenmişti. Yeni asgari ücret zammı belirlendi. Buna göre ocak ayından itibaren net asgari ücret 22 bin 104 TL oldu. Asgari ücret artışı sonrası yemek ücretleri de gündemde yerine alan konular arasında yer aldı. Peki, 2025 yılı yemek ücreti belli oldu mu, ne kadar olacak?