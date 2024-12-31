2024 yılı günlük yemek ücreti 1 Ocak’tan itibaren KDV dahil 187 TL olarak belirlenmişti. Yeni asgari ücret zammı belirlendi. Buna göre ocak ayından itibaren net asgari ücret 22 bin 104 TL oldu. Asgari ücret artışı sonrası yemek ücretleri de gündemde yerine alan konular arasında yer aldı. Peki, 2025 yılı yemek ücreti belli oldu mu, ne kadar olacak?

2025 yılı yemek ücreti ne kadar olacak belli oldu mu?

2024 yılı günlük yemek ücreti 1 Ocak’tan itibaren KDV dahil 187 lira olarak hesaplanıyordu. Yeni asgari ücret zammı ile günlük yemek parasının da en az yüzde 30 oranında artması bekleniyordu öyle de oldu.

2025 yılı günlük yemek ücreti 1 Ocak’tan itibaren KDV dahil olarak yeniden belirlendi. Türkiye'de çalışanlara verilecek olan günlük yemek ücreti 240 lira oldu. Yüzde 10 KDV dahil minimum ödenmesi gereken yemek ücreti ise 264 lira olarak belirlendi.

Öte yandan, yemek kartları için Sosyal Güvenlik Kurumu prim istisnasında ise üst limit 2 Aralık tarihli karar ile kaldırılmıştı.

2025 yılı yol ücreti ne kadar oldu?