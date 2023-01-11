Özgün Yürek Çıkmazı 11 Bölüm Fragmanı
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Yürek Çıkmazı 11. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Yürek Çıkmazı’nın 10. bölümü dün akşam dizi severlerle buluştu. Her hafta salı günü saat 20:00’de yayınlanan dizinin bu haftaki bölümünde Feride’nin ani rahatsızlığı, yemeni konusunu açıklığa kavuşturmak isteyen Zeynep’in elini kolunu bağlar. En azından düşük tehlikesi geçinceye kadar, Kıvanç’a ve Feride’ye yaptığı baskıyı ertelemek zorunda kalır. Öte yandan Birsen’i eve almayı kafasına koyan Yılmaz, Yusuf’un aklını çelmeye devam eder. Yürek Çıkmazı 10. bölümü tek parça full izlemek ve 11. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yürek Çıkmazı 10. Bölüm Full HD (TRT İZLE)
Yürek Çıkmazı 10. Bölüm

TRT 1’de her hafta salı akşamı yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinin 10.bölümü izleyicilerle buluştu. Dizinin son bölümüne ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YÜREK ÇIKMAZI 10. BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD

YÜREK ÇIKMAZI 11. BÖLÜM FRAGMANI

Yürek Çıkmazı 10. Bölüm Fragmanı
ÖZGÜN
Yürek Çıkmazı 10. Bölüm Fragmanı
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