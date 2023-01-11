Yürek Çıkmazı 11. Bölüm Fragmanı TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Yürek Çıkmazı’nın 10. bölümü dün akşam dizi severlerle buluştu. Her hafta salı günü saat 20:00’de yayınlanan dizinin bu haftaki bölümünde Feride’nin ani rahatsızlığı, yemeni konusunu açıklığa kavuşturmak isteyen Zeynep’in elini kolunu bağlar. En azından düşük tehlikesi geçinceye kadar, Kıvanç’a ve Feride’ye yaptığı baskıyı ertelemek zorunda kalır. Öte yandan Birsen’i eve almayı kafasına koyan Yılmaz, Yusuf’un aklını çelmeye devam eder. Yürek Çıkmazı 10. bölümü tek parça full izlemek ve 11. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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