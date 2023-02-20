Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem felaketinin yaşandığı 10 il için tarih verdi. Bakan Özer, sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim yapılmayacağının altını çizdi. İşte il il yeni tarihler...

1 MART'TA OKULLAR AÇILACAK MI?

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da okulların açılacağı tarih değişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya göre Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart'ta okullar açılacak.

DEPREM BÖLGESİNDE HANGİ İLDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitimin daha önceden de belirtildiği gibi 1 Mart'ta başlayacağını açıklayan Bakan, şöyle devam etti: "Eğitim yolu ile 10 ilimizi normalleştirmek için MEB olarak vatandaşımıza sağlamaya devam edeceğiz. 10 ilimizi valilerimiz, il milli eğitim müdürlerimiz, bakanlarımızla kapsamlı değerlendirmeye tabii tuttuk.

Birinci kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 mart itibarıyla eğitime başlıyoruz.





3. kategoride yer alan Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerimizde eğitim öğretime verilen arayı 27 Mart'a kadar uzatıyoruz. pic.twitter.com/xQs5DLtmkk — Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) February 20, 2023

İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye var. Bu illerde verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz.

Üçüncü kategoride ise; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar vermiş olduğumuz ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz.







