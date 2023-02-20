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Gaziantep ve Osmaniye'de okullar hangi tarihte açılacak? Bakan Mahmut Özer açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki 10 ilde okulların ne zaman açılacağına ilişkin açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada 3 kategoriye bölünen iller için yeni tarih bilgisini paylaştı. Peki, Gaziantep'te ve Osmaniye'de okullar ne zaman açılacak?

13:50 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Mahmut Özer

Mahmut Özer

Okullar ne zaman açılacak sorusu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklandı. Peki, Osmaniye ve Gaziantep okullar ne zaman açılacak?

GAZİANTEPTE VE OSMANİYE'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını açıkladı.

BAKAN ÖZER'İN OKULLARIN AÇILIŞINA İLİŞKİN AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını bildirdi.


Bakan Özer, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, "(Deprem nedeniyle eğitime ara verilen illerde) Sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacağız." diye konuştu.



#okul
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1 saat önce
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