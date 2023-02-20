Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 1 Mart'a kadar eğitime ara verilmesi sürecine ilişkin son bilgileri verdi. Kahramanmaraş okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını açıkladı.

Öte yandan Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlanacak.