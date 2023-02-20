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Kahramanmaraş'ta okul ne zaman açılıyor? Kahramanmaraş okul açılış tarihi!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki 10 ilde okulların ne zaman açılacağına ilişkin açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada 3 kategoriye bölünen iller için yeni tarih bilgisini paylaştı. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay eğitim öğretime ara verilen iller arasında bulunuyordu. Peki, Kahramanmaraş'ta okullar ne zaman açılacak?

14:04 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 1 Mart'a kadar eğitime ara verilmesi sürecine ilişkin son bilgileri verdi. Kahramanmaraş okullar ne zaman açılacak?

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını açıkladı.

Öte yandan Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlanacak.


#kahramanmaraş
#kahramanmaraş okullar
#okul
#deprem
#meb
40 dakika önce
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Kahramanmaraş'ta okul ne zaman açılıyor? Kahramanmaraş okul açılış tarihi!
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