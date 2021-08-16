Özgün 12 ve 15 yaş üstü aşılama başladı mı? 12-15 yaş üstü gençler ne zaman aşı olacak?
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12 ve 15 yaş üstü aşılama başladı mı? 12-15 yaş üstü gençler ne zaman aşı olacak?

12 yaş ve 15 yaş üstünde olan genç vatandaşların ne zaman aşı olacağı merak kazandı. Koronavirüs salgınında aşılama süreci tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlar 12 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan çocuklar ile 15 yaş üstü gençlerin aşılarının yapılıp yapılmayacağı bir süredir merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki, 12 ve 15 yaş üstü aşılama başladı mı? 12-15 yaş üstü gençler ne zaman aşı olacak?

Haber Merkezi Yeni Şafak
12 ve 15 yaş üstü aşılama başladı mı? 12-15 yaş üstü gençler ne zaman aşı olacak?
aşı

Aşılama yaşı ile ilgili Sağlık Bakanlığı yeni bir karar aldı. Geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu’nda da görüşülen aşılama yaşı düşürüldü. Bakanlık 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandığını duyurmuştu. Peki, 12 ve 15 yaş üstü aşılama başladı mı?

12 ve 15 yaş üstü aşılama başladı mı?

Trakya'da, 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan yaş grubundakiler randevularını alarak, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabiliyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar hastane ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan 16 yaşındaki Emirhan Kırık, AA muhabirine, aşı olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Bir süredir aşı olacağı günü beklediğini ifade eden Kırık, "Bu yıl okullar da açılacak, aşılanmak önemli. İnşallah okula gideriz. Herkese aşı olmayı tavsiye ederim." dedi.

Kronik rahatsızlığı bulunan 13 yaşındaki Aslı Yıldız ise aşı olunca kendisini daha güvende hissettiğini dile getirdi.

Tüm yaşıtlarını aşı olamaya davet eden Yıldız, "Okullar açılmadan aşı olduğum için mutluyum." diye konuştu.

Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlanması ile bazı vatandaşlar da dördüncü doz aşılarını yaptırmaya başladı.

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