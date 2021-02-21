2021 İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

İşsizlik maaşı, 2021 yılında aldığı zamla birlikte 1 bin 420 TL’ye yükselmiştir. Bu miktarlar asgari ücretle çalışan kişiler için geçerlidir. 3500 TL ve üzeri çalışanlar için işsizlik ödeneği 1652 TL, 6000 TL ve üzeri çalışanlar için ise 2606 TL şeklindedir.

İşsizlik Maaşı Kaç Aydır?

İşsizlik ödeneğinin süresi, kişinin işsiz kalmadan önceki üç yıl içinde ödenmiş olan sigorta gün sayısına göre değişiklik gösterir. Yani bu noktada temel belirleyici faktör, sigorta prim gün sayısıdır. Yatırılmış olan sigorta gününe işsizlik maaşı alma süresi şu şekildedir:

• 600 gün – 900 gün arası sigorta primine sahip ve işsizlik ödeneğini ödemiş olan kişiler 180 gün işsizlik ödeneğinden yararlanır. Yani 6 ay süreyle maaş alabilirler.

REKLAM

• 900 gün – 1080 gün arası sigorta primine sahip ve işsizlik ödeneğini ödemiş olan kişiler 240 gün işsizlik ödeneğinden yararlanır. Yani 8 ay süreyle maaş alabilirler.

• 1080 gün ve üzeri sigorta primine sahip ve işsizlik ödeneğini ödemiş olan kişiler 300 gün işsizlik ödeneğinden yararlanır. Yani 10 ay süreyle maaş alabilirler.

İşsizlik Maaşını Kimler Alabilir?

İşsizlik ödeneği alabilmek için birtakım şartları taşıyor olmak gerekir. Bu noktada temel şart işsiz kalmak olsa da kişinin bu maaştan yararlanabilmesi için taşıması gereken başka şartlar da vardır. İşsizlik maaşı alma şartları tam olarak şu koşulları içerir:

REKLAM

• İşten ayrılma sebebinin kişinin kendi isteği veya kusuru dışında olması,

• Kişinin işten ayrılmadan önceki 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olması,

• İşten ayrılmadan önceki üç yıl içinde kişinin en az 600 günlük işsizlik sigortası primi ödemiş olması,

• Kişinin işten ayrıldıktan sonraki ilk 30 gün içerisinde şube veya elektronik ortam üzerinden işsizlik maaşı başvurusu yapmış olması.

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

REKLAM

İşsizlik ödeneği almak için öncelikle devletin belirlediği şartları taşıyor olmak gerekir. Bu şartları taşıyan kişiler işten çıkarıldıktan sonraki 30 gün içerisinde İşkur’a başvuru yapması gerekir. Bu başvuru en yakın şubeden veya www.iskur.gov.tr uzantılı internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. İşsizlik maaşı başvurusunda esas olan işsiz olmak ve şahsi olarak başvuru yapmaktır. Başvuru değerlendirmesinin ardından hak eden kişiye maaş ve diğer sosyal hizmetler sunulur. İşkur’un işsizlere sunduğu diğer hizmetler şu şekildedir:

• İşsizlik ödeneği,

• Genel Sağlık Sigortası prim ödemesi,

REKLAM

• Yeni iş bulma sürecinde destek ve teşvik,

• Kişiye yönelik meslek geliştirme, edindirme ve yerleştirme türünde eğitimler.

İşsizlik Maaşı Hangi Koşullarda Kesilir?

İşsizlik aylığı, kişinin hak ettiği sürece yan haklarla birlikte kişiye ödenir. Ancak bazı durumlarda işsizlik ödeneği kesilebilmektedir. İşsizlik ödeneği kesilme halleri şu şekildedir:

• İşkur’un önermiş olduğu ve ikamet edilen belediye içerisinde bulunan bir işi haksız nedenle reddetmek,

REKLAM

• İşsizlik ödeneğinin alındığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığının tespit edilmesi,

• İşsizlik ödeneği alınan süre içerisinde kişinin emekli olması veya emekli maaşına bağlanması,

• İşkur’un kişi için düzenlemiş olduğu eğitimlere haksız bir gerekçe ile katılmamak veya katılmak istememek,

• İşkur tarafından istenilen belgeleri teslim etmemek veya teslim etmeyi reddetmek.

İşsizlik Maaşı Ne Zaman Yatacak?

İşsizlik maaşı yatma zamanı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenir. Her ayın 5’inde olarak belirlenen ödeme günü yine ilgili bakanlık kararıyla öne veya geriye atılabilir. İşsizlik maaşı almaya hak kazanan kişiler kendilerine ait nüfus cüzdanlarıyla birlikte en yakın PTT şubelerinden maaş çekim işlemini gerçekleştirebilir.