Her yıl merakla beklenen Dünya Kupası maçları için geri sayım başladı. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası 20 Kasım 2022 tarihinde başlayacak. Açılış maçı ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak. Dünya Kupası final maçı ise 18 Aralık 2022 tarihinde oynanacak.

Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası'nda oynanacak bütün maçlar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

2022 Dünya Kupası hangi ülke hangi grupta?

Dünya Kupası maçları kapsamında gruplarda hangi takımların yer aldığı merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası kapsamında grup dağılımı şu şekildedir:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

Süper Lig’de forma giyip Dünya Kupasında oynayacak oyuncular hangileri?

Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer takımlardan oyuncular da mücadele edecek. İşte Süper Lig’de forma giyip Dünya Kupasında oynayacak oyuncular;

Michy Batshuayi - Belçika (Fenerbahçe)

Dries Mertens - Belçika (Galatasaray)

Maxi Gomez - Uruguay (Trabzonspor)

Wout Weghorst - Hollanda (Beşiktaş)

Haji Wright - ABD (Antalyaspor)

Lucas Torreira - Uruguay (Galatasaray)

Kevin N'Kouodu - Kamerun (Beşiktaş)

Victor Nelson - Danimarka (Galatasaray)

Haris Seferovic - İsviçre (Galatasaray)

Roman Saiss - Fas (Beşiktaş)

Fernando Muslera - Uruguay (Galatasaray)

Jens Larrsen - Danimarka (Trabzonspor)

Francisco Calvo - Kosta Rika (Konyaspor)

Famara Diedhiou - Senegal (Alanyaspor)

2022 Dünya Kupası maç programı

20 Kasım Pazar:

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Katar - Ekvador 19.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1

21 Kasım Pazartesi:

İngiltere - İran 16.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1

Senegal - Hollanda 19.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1

Amerika - Galler 22.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1

ÖZGÜN Dünya Kupası 2022 maç programı