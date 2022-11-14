Özgün Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak?
ÖZGÜN HABERLER

Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak?

2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi ile maç tarihleri belli oldu. Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2022 Dünya Kupası için nefesler tutuldu. Dünya Kupası maçları 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında oynanacak. Süper Lig’de forma giyip Dünya Kupasında oynayacak oyuncular da sahada olacak. Peki 20222 Dünya Kupası ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Dünya Kupası maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz?
2022 Dünya Kupası maçları saat kaçta hangi kanalda?

Her yıl merakla beklenen Dünya Kupası maçları için geri sayım başladı. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası 20 Kasım 2022 tarihinde başlayacak. Açılış maçı ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak. Dünya Kupası final maçı ise 18 Aralık 2022 tarihinde oynanacak.

Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak?

  • 2022 Dünya Kupası'nda oynanacak bütün maçlar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

2022 Dünya Kupası hangi ülke hangi grupta?

Dünya Kupası maçları kapsamında gruplarda hangi takımların yer aldığı merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası kapsamında grup dağılımı şu şekildedir:

  • A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
  • B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna
  • C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
  • D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri
  • E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda
  • F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
  • G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
  • H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

Süper Lig’de forma giyip Dünya Kupasında oynayacak oyuncular hangileri?

Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer takımlardan oyuncular da mücadele edecek. İşte Süper Lig’de forma giyip Dünya Kupasında oynayacak oyuncular;

  • Michy Batshuayi - Belçika (Fenerbahçe)
  • Dries Mertens - Belçika (Galatasaray)
  • Maxi Gomez - Uruguay (Trabzonspor)
  • Wout Weghorst - Hollanda (Beşiktaş)
  • Haji Wright - ABD (Antalyaspor)
  • Lucas Torreira - Uruguay (Galatasaray)
  • Kevin N'Kouodu - Kamerun (Beşiktaş)
  • Victor Nelson - Danimarka (Galatasaray)
  • Haris Seferovic - İsviçre (Galatasaray)
  • Roman Saiss - Fas (Beşiktaş)
  • Fernando Muslera - Uruguay (Galatasaray)
  • Jens Larrsen - Danimarka (Trabzonspor)
  • Francisco Calvo - Kosta Rika (Konyaspor)
  • Famara Diedhiou - Senegal (Alanyaspor)

2022 Dünya Kupası maç programı

20 Kasım Pazar:

Katar - Ekvador 19.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1

21 Kasım Pazartesi:

İngiltere - İran 16.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1

Senegal - Hollanda 19.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1

Amerika - Galler 22.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1

Dünya Kupası 2022 maç programı
ÖZGÜN
Dünya Kupası 2022 maç programı

FİFA 2022 Dünya Kupası mücadelesi verecek ülkeler listesi
ÖZGÜN
FİFA 2022 Dünya Kupası mücadelesi verecek ülkeler listesi
76 yaşında baltalı katil oldu

76 yaşında 'baltalı katil' oldu

​Yengesini öldürdü, olayı gören ağabeyi kalp krizi geçirdi.
Sokak ortasında korkunç olay

Sokak ortasında korkunç olay

​Husumetliler 10 yaşındaki çocuğu silahla başından vurdu.
İstiklal Caddesindeki ağaçlar kaldırılıyor

​Cadde Türk bayraklarıyla donatıldı.

CIA Direktörü Burns Ankara'da Rus mevkidaşıyla bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.